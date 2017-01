Van de gevangenis naar het ondernemerschap: deze man is 'Amigo's' in het echt

Vijf ex-gedetineerden die samen een restaurant openen in een voormalig bordeel. Dat is het verhaal van de VTM-fictiereeks Amigo's. Met vallen en opstaan doet het vijftal een moedige poging om opnieuw een plaats te veroveren in de maatschappij, al wil dat niet altijd even goed lukken. Een herkenbaar verhaal voor T. (31) uit Antwerpen. Hij zat vijf jaar in de cel, maar is nu zaakvoerder van een bloeiend schoonmaakbedrijf. “In de gevangenis ben ik tot het besluit gekomen dat het die miserie allemaal niet waard was”, vertelt hij vastberaden.

T. kwam in 2008 in de gevangenis terecht na een opeenstapeling van misdrijven, waaronder een overval op een postkantoor. De man zat vijf jaar achter de tralies, en dat was niet bepaald de mooiste periode van zijn leven. “Maar ik heb er vooral de tijd gehad om na te denken over mijn fouten. En ik ben er tot het besluit gekomen dat het de miserie eigenlijk allemaal niet waard was”, vertelt hij.



Daarom besloot hij om tijdens zijn verblijf in de gevangenis zijn leven met twee handen opnieuw vast te grijpen. Hij volgde er een cursus bedrijfsbeheer en slaagde met glans in zijn examen. Toen hij in de zomer van 2013 onder strenge voorwaarden vervroegd vrij kwam, ging dat zelfs gepaard met een stevige portie ambitie. “Ik ben er als een ander mens naar buiten gewandeld. Een zaak opstarten leek me dus een prima idee.”

Verhaal verkopen



Maar dat verhaal moest hij eerst nog verkocht krijgen aan de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). “Die willen namelijk vermijden dat de reïntegratie van de ex-gedetineerde in gevaar komt”, vertelt Liesbeth Wyseur, woordvoerder van Justitiehuizen Vlaanderen. “Ze vragen dan aan de cliënt hoe die zijn verhaal precies zal aanpakken en vooral hoe die zijn verhaal kan doen slagen.”



Het verhaal van T. kon alvast rekenen op de goedkeuring van de SURB. De weg naar een eigen zaak lag sindsdien open, al gingen daar uiteindelijk wel nog enkele jaren over heen.

Bouwindustrie



Pas vorig jaar, in 2016, kon hij definitief starten met zijn nieuwe zaak. Samen met een zakenpartner koos hij ervoor om een schoonmaakbedrijf op te richten, dat zich meer specifiek toespitst op de bouwindustrie. “Een logische stap. Mijn vrouw was namelijk voordien jarenlang actief in de schoonmaaksector, de ervaring was er dus al”, legt T. uit.



Het bedrijf doet tegenwoordig meer dan goede zaken en telt intussen al meer dan zes werknemers. “Vroeger was er in die sector heel wat concurrentie van buitenlandse werknemers. Maar tegenwoordig zijn de regels zo streng geworden, dat niet iedereen het nog zomaar kan doen. Bovendien werken we met de laatste nieuwe systemen, waardoor we prima werk kunnen afleveren”, zegt T.

Strenge voorwaarden



Na zijn donkere jaren in de gevangenis heeft T. zijn leven dus helemaal opnieuw op de rails. Mee te danken aan de begeleiding die hij kreeg van een lokaal Justitiehuis. Daar heeft een justitie-assistent hem geholpen om opnieuw zijn plaats te veroveren in de maatschappij. “In het geval van T. was er sprake van een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Dat gaat gepaard met een begeleide reïntegratie onder strenge voorwaarden. Een justitie-assistent staat dus regelmatig in nauw contact met de cliënt”, legt Wyseur uit.



Hoewel er geen exacte cijfers zijn van ex-gedetineerden die in het ondernemerschap stappen, is T. zeker geen alleenstaand geval, zo benadrukt Wyseur.

Toch kan niet elke ex-gevangene kiezen welke zaak hij opstart. Zo zien we dat ex-bankdirecteur Mathieu uit de VTM-reeks 'Amigo's' nu boekhouder is in zijn nieuwe zaak. Maar dat is in de praktijk zo goed als onmogelijk. “Mensen die bijvoorbeeld ooit veroordeeld zijn geweest voor zedenfeiten kan je natuurlijk niet zomaar een kinderspeeltuin laten opstarten", aldus nog Wyseur.