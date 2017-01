Rusland denkt eraan huishoudelijk geweld niet langer te bestraffen

Het Russische parlement denkt eraan om huiselijk geweld niet langer te laten bestraffen, behalve wanneer het gaat om verkrachting en zware mishandeling.

Elk jaar sterven 14.000 Russische vrouwen door mishandeling binnenshuis. 600.000 vrouwen krijgen jaarlijks met geweld door hun partner te maken. En tot één op de drie vrouwen in Rusland krijgt te maken met fysieke mishandeling door haar partner. Momenteel kunnen plegers van huishoudelijk geweld in Rusland gestraft worden met twee jaar cel, ook al wordt die strafmaat maar zelden uitgesproken.

Maar ultra-conservatieve politici willen huishoudelijk geweld uit de criminaliteit halen. Een partner of kind slaan, zal bestraft worden met een boete van hoogstens 465 euro, een korte bestuurlijke aanhouding of een taakstraf. Enkel wanneer de mishandeling gepaard gaat met gebroken botten of een hersenschudding, is de straf zwaarder.

Onder andere Human Rights Watch maakt zich zorgen om de nieuwe wet. “Als deze wet erdoor zou komen, zou dit een grote stap achteruit zijn voor Rusland, een land waarin slachtoffers van huishoudelijk geweld sowieso al heel wat obstakels moeten overwinnen vooraleer ze geholpen worden of ze gehoord worden door het gerecht”, zegt Yulia Gorbunova van Human Rights Watch. “De straffen voor de geweldplegers worden beperkt en het leven van de slachtoffers wordt nog meer bedreigd.”