Meer dan 40 jongeren starten massale vechtpartij in Halle

Halle - De lokale politie Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) is maandag in de vooravond moeten tussenkomen voor een massale vechtpartij aan het station van de Halse deelgemeente Lembeek. Het bleek te gaan om een veertigtal jongeren die daar vermoedelijk hadden afgesproken om op de vuist te gaan. Niemand raakte gewond en verschillende vechtersbazen konden opgepakt worden. Dat meldt de lokale politie Zennevallei maandagavond.

“Wij werden verwittigd door getuigen die het hadden over twee groepen van in totaal een dertig tot veertig jongeren die aan het vechten waren aan het station van Lembeek”, zegt commissaris Wannes Monteyne, woordvoerder van de politie Zennevallei. “Toen onze patrouilles ter plaatse kwamen, zagen ze een twintigtal jongeren die meteen op de vlucht sloegen. Een groot deel van hen werd opgepakt. Niemand van die jongeren was gewond en ze hadden ook geen wapens bij.”

Volgens de politie ging het zowel om minderjarigen als jongeren die net meerderjarig waren. Geen van hen was evenwel uit Halle zelf afkomstig. De meesten zouden uit Brussel komen. “We hebben het sterke vermoeden dat het gaat om twee groepen die aan het station van Lembeek hadden afgesproken om daar een conflict uit te vechten”, aldus nog de politie.