“De lijntjes coke lagen op tafel. Ik heb vaak gedaan alsof ik snoof”

Tegenwoordig zie je hem geregeld als sidekick in De Ideale Wereld op Canvas, maar Faisal Chatar is toch vooral een dj. En wat voor één: hij werd vorig jaar nog verkozen tot beste Belgische dj. Op Radio 1 deed hij maandag een boekje open over drugs in de dj-wereld. “Ik heb vaak alsof gedaan”, vertelde hij daar.

Chatar zat maandagvoormiddag in de Radio 1-studio bij Annemie Peeters. Zij vroeg hem in haar programma naar de dj-wereld en meer bepaald naar dat cliché dat er zoveel drugs in omgaat. “Dat klopt helemaal”, zei Chatar. “Elke weekend zie ik van dichtbij hoe mensen reageren op drugs.”

Op een festival had hij bijvoorbeeld een bijzonder onaangename ervaring. “Alle artiesten sliepen er in hetzelfde hotel, waar de organisatoren een soort van lounge hadden gemaakt. Op een avond wandelde ik daar binnen. Er waren hapjes en drank, zoals op alle feestjes. Maar het strafste was dat in het midden van de kamer allemaal lijntjes cocaïne uitgestald waren. De verantwoordelijke bood het ons zelfs aan.”

Zelf waagt hij zich er niet aan, uit schrik om de controle te verliezen. “Bij mensen die ik niet ken, durf ik gemakkelijk weigeren. Maar bij mensen die ik wel ken, heb ik al vaak gedaan alsof. Ik legde mijn hoofd dan neer en veegde wat van tafel. Tegenwoordig durf ik wel neen zeggen, hoor. Als je nee zegt, voelen mensen zich wel automatisch een beetje aangevallen en denken ze dat je er een oordeel over velt. Maar dat is niet zo.”

