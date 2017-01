Flitspaal aan spooroverweg omdat sensibiliseren niet helpt

Infrabel gaat spoorover­wegen waar automobilisten vaak door de slagbomen ­rijden, beveiligen met flits­palen. Omdat een hele reeks sensibiliseringscampagnes maar weinig effect had. De eerste camera’s zullen binnen enkele weken al nummerplaten registreren aan drukke overwegen in het Oost-Vlaamse Dendermonde.

Elke week gebeurt er wel een zwaar ongeval aan een spooroverweg. In 2015 vielen daarbij elf doden. En los van het menselijke leed, leiden die ongevallen ook tot zware vertragingen op het spoor.

Spoorwegbeheerder Infrabel lanceerde al verschillende sensibiliseringscampagnes om het probleem aan te pakken. Maar omdat de boodschap niet lijkt door te dringen, wordt nu naar het grof geschut gegrepen: de flitspaal. Wie dan nog de rode lichten aan een spooroverweg negeert, riskeert zonder pardon een boete van 220 tot 2.750 euro en een rijverbod van minstens acht dagen.

Primeur in Dendermonde

Dendermonde bijt de spits af. Het schepencollege stemde in met de plaatsing van camera’s aan de Oudegemse Baan. “Het gaat om een drukke gewestweg, met veel vrachtverkeer”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Dat, in combinatie met de drukke spoorlijn Dendermonde-Aalst, leidt ertoe dat bestuurders geregeld het rode licht en de sluitende slagbomen negeren.”

Maar ook aan andere overwegen in ons land zullen er binnenkort flitspalen komen. Hoeveel er dat zullen zijn, wil Infrabel nog niet kwijt. Eerder sprak de spoorwegbeheerder van tweehonderd camera’s, waarmee een honderdtal van de drukste en gevaarlijkste overwegen permanent zal worden bewaakt.

In 2009 was er een tijdlang al een proefproject in de Kempense gemeente Mol. Die camera betrapte maandelijks zo’n 100 bestuurders die de slagbomen negeerden, vooral op het moment dat de slagbomen nog niet helemaal naar beneden waren. “Maar ook fietsers en voetgangers glipten door de gesloten overweg, en die kun je via een camera niet op de bon zwieren”, zegt burgemeester Paul Rotthier (CD&V).

Infrabel beklemtoonde gisteren dat het ook werk blijft maken van het “afschaffen” van gevaarlijke spooroverwegen, via de aanleg van bruggen of tunnels. “Maar dat is helaas niet overal mogelijk.”