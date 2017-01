‘Krankzinnige timing’ van taken postbodes: 5,66 seconden om een brief te posten

Tot op een duizendste seconde ligt vast hoe snel ze elke handeling moeten uitvoeren. En die tijdsdruk kunnen de postbodes niet meer aan. Steeds meer mensen vallen uit wegens overspannen of met een burn-out. Donderdag staat een evaluatie van het systeem op het programma. “We willen die normen menselijker maken”, zeggen de vakbonden.

Een klein anderhalf jaar geleden hebben de bonden beloofd de nieuwste uitrol van de normen­catalogus – een opsomming van elke handeling en hoeveel seconden die mag duren – van het georoutesysteem van Bpost een kans te geven. Ze zouden zich 24 maanden gedeisd houden om alles in een plooi te laten vallen. “Maar het systeem heeft die plooi niet gevonden”, zegt Marc De Mulder van de liberale postvakbond VSOA.

“Elke dag opnieuw hoor ik schrijnende verhalen van mensen die het niet meer zien zitten. Die er maar niet in slagen om in 5,66 seconden een brief uit de tas te halen en te posten. De tijd die ze op die manier verliezen, moeten ze overwerken, zonder compensatie. Zo kan het niet verder. De postbodes staan op kraken.”

Foto: Photo News

Van 500 naar 1.000 brievenbussen

Donderdag staat een evaluatie van de jongste versie – de tiende al – van de georoute op de agenda van het paritair comité van Bpost. “We hopen dat het de aanzet kan zijn om het wat minder scherp te maken”, zegt Jean-Pierre Nyns van het socialistische ACOD. “Tot nu is het bij elke nieuwe versie een beetje erger geworden. Mensen die in het begin van het systeem 500 brievenbussen op hun ronde moesten zien te vullen, zitten nu al aan 800 of zelfs 1.000. De werklast en werkdruk zijn dus verdubbeld.”

Kwart valt uit

Dat is niet alleen elementaire wiskunde, het is ook af te lezen uit de afwezigheidsstatistieken, zegt Nyns. “Het aantal werknemers van Bpost dat thuis zit – met een burn-out of gewoon overspannen – is talrijk.”

Volgens bepaalde bronnen is meer dan 7 procent van het postpersoneel voor langere tijd out. Bovendien, zegt Marc De Mulder van VSOA, geeft een op de vier nieuwe krachten er na een paar maanden al de brui aan. “Er was in december van vorig jaar een turn-over van 25,3 procent. Dat hoge cijfer geeft duidelijk aan dat het echt niet leuk werken is bij Bpost.”

Dat het werk van een postbode zwaar onderschat wordt, bleek nog deze zomer. “Zoals elke zomervakantie was een heel zwik studenten aangeworven. Na een week waren er al 170 die niet meer wilden voortdoen. Te druk, te zwaar, te ondoenbaar voor één mens. En dan moet je weten dat die studenten niet eens alles kunnen en mogen doen”, zegt De Mulder.

Foto: BELGA

“Je mag nog zoveel routine hebben als je wil, als je een aangetekende brief op 26 seconden moet afhandelen, kan je alleen maar hopen dat diegene voor wie die aangetekende zending bestemd is niet al te slecht ter been is. Anders verlies je tijd, die je na de uren onbetaald moet inhalen.”

Overleg

Bij Bpost zelf is te horen dat het georoutesysteem – en dan vooral de normencatalogus waar de vakbonden over klagen – is vastgelegd na intens sociaal overleg. “Het systeem is wetenschappelijk ontwikkeld door de universiteit van Bergen. We hebben die normen niet eenzijdig opgelegd, maar samen met de sociale partners”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybrouck. “We evalueren ook constant de richttijden. Het is een theoretisch model dat aan de praktijk wordt aangepast, het zijn gemiddelden die geen wet zijn maar een richting aangeven.”