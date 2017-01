Philip Cracco van ‘The Sky is the Limit’ stabiel in strijd tegen kanker

De prostaatkanker bij Philip Craccois onder controle, zegt de ondernemer die bekend werd dankzij het Vier-programma The Sky Is the Limit. Tien maanden geleden werd een kwaadaardige tumor vastgesteld.

“Ik onderging in december mijn 35ste en laatste bestraling. Eind deze maand moet ik ­opnieuw op onderzoek, omdat mijn bloedwaarden bij de laatste controle nog niet in orde waren”, vertelt Cracco. Volgens zijn vriendin Aisha Van Zele is het onmogelijk te zeggen of hij volledig zal genezen. “Maar zijn toestand is nu stabiel. De ziekte is er en we moeten die een plaats geven in ons leven.”

Cracco, baas van ­horlogemerk Rodania en eerder ook interim­bureau Accent, erkent dat ook zijn bedrijven lijden onder zijn ziekte. “Ik heb minder kunnen omzien naar Rodania en Manfred Cracco (ook een horlogemerk, nvdr.). Vandaag probeer ik zo actief mogelijk te zijn.”

Kinderwens

Ook zijn relatie zit weer op de sporen. Cracco en Van Zele ­waren vorig jaar twee maanden uit elkaar. Zij had een grote kinderwens, en door zijn ziekte zou hij die de eerste jaren niet kunnen vervullen. “Dat heeft gewogen op onze relatie”, geeft Van Zele nu toe. “Uiteindelijk bleek de liefde groot genoeg.” Het koppel zal wellicht kinderloos blijven. Cracco heeft wel een zoon en dochter uit een vorige relatie.