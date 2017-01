Beruchte paardenbeul slaat opnieuw toe: "Alleen een zieke geest kan zoiets doen"

Massenhoven - De 18-jarige merrie Nagdat werd in de nacht van zondag op maandag zwaar verminkt op een afgelegen weide in Massenhoven. Alles wijst in de richting van de beruchte ‘paardenbeul’, die al meerdere keren toesloeg in ons land.

Dit soort verwondingen heb ik nog nooit gezien. Ze kunnen niet door het paard zelf of een ander dier zijn aangebracht Katrien dedecker

Nagdat, een 18-jarige merrie, werd in de nacht van zondag op maandag zwaar verminkt op een afgelegen weide in Massenhoven. Alles wijst in de richting van de beruchte ‘paardenbeul’ die al verscheidene keren toesloeg in ons land.

Josée Verwimp en haar dochter Inge willen andere paardeneigenaars waarschuwen om extra waakzaam te zijn. Nagdat staat samen met een twintigtal andere merries op een weiland in domein Montens. Die wei is niet vanaf de straat zichtbaar. Josée: “Zondagnamiddag ben ik nog gaan paardrijden met een vriendin. Nagdat stond rustig te grazen, er was geen vuiltje aan de lucht. Ik heb de dieren eten en drinken gegeven en ben rond 17u vertrokken.”

Vol bloed

“Maar toen ik ’s ochtends weer naar de weide ging, kreeg ik iets vreselijks te zien. Nagdat stapte moeizaam. Langs haar billen, haar achterbenen en aan haar achterste hing allemaal bloed. Langs haar schede waren er twee diepe sneden van zo’n twintig centimeter lang.”

De wonden staan zo gezwollen dat hechten voorlopig onmogelijk is. “We moeten eerst wachten tot het weefsel weer wat gezond wordt. Dat kan nog een maand duren. Intussen heeft Nagdat intensieve verzorging nodig in de dierenkliniek. Josée: alleen een compleet zieke en perverse geest kan zoiets doen. Al die merries die er staan, zijn zachtaardige en lieve dieren.”

Seksuele fantasieën

Al bijna acht jaar lang, sinds 2009, duiken nieuwsberichten op over een paardenbeul die vooral in Belgisch Limburg en in Nederland opereert. In Nederland werd onderzoek naar het fenomeen gedaan en de conclusie was dat de mishandelingen het gevolg lijken van bizarre seksuele fantasieën. “Ook als de dader niet specifiek de genitaliën bewerkt, heeft zo’n mishandeling een seksuele component”, meent de Nederlandse hoogleraar forensische psychiatrie Hjalmar van Marle. “Ik vermoed dat het een manier is om zich af te reageren van een eigen trauma, zoals misbruik als kind.”

Joseé dient bij de politie een klacht in tegen onbekenden. Wie iets verdachts heeft opgemerkt in Massenhoven in de buurt van de Kerkstraat of de Oelegembaan, wordt gevraagd de politie Zara te contacteren op 03-485.65 .11.