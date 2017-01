Anderhalf uur internet op vakantie kost jonge Vlaming bijna 4.400 euro

Bornem - Gregory Paridaens zal zich zijn vakantie in Turkije nog lang herinneren. Met zijn smartphone zat hij enkele keren op het internet en na drie dagen vakantie kreeg hij te horen dat hij al meer dan 4.300 euro moest betalen.

Ik heb de eerste dag unblock gestuurd, dat besef ik. Maar dat er vanaf dan geen waarschuwing meer is, dat snap ik niet Gregory Paridaens

De reis naar Turkije was voor Bornemnaar Gregory Paridaens zijn eerste grote buitenlandse trip. “Ik wou tijdens de kerstvakantie mijn batterijen eens goed opladen. Even helemaal tot rust komen. Maar het liep helemaal anders”, zucht Gregory. “Niet dat ik de hele dag op het internet zat. Ik checkte gewoon mijn mails en ging af en toe op Facebook om te zien hoe het met mijn vrienden ging in België.”

De Bornemnaar was nog maar één dag in Turkije toen hij al een sms’je kreeg dat hij al vijftig euro bovenop zijn abonnementsprijs zat. “Toen hebben ze mijn internettoegang afgesloten. Maar ik kreeg de mogelijkheid om het te deblokkeren als ik het sms’je unblock stuurde. Ik besefte wel dat mijn rekening hoger zou liggen dan gewoonlijk, maar ik wou gewoon contact houden met het thuisfront. En ik dacht dat ik meestal op de WiFi-verbinding van het hotel zat. Maar dat bleek ook al niet te kloppen.”

"Aan de grond genageld"

Na drie dagen kreeg Gregory een bericht van Telenet dat zijn internet op de smartphone opnieuw geblokkeerd werd omdat de kosten te hoog werden. “Ik wist op dat ogenblik totaal niet hoe hoog de kosten waren. Maar ik dacht het wel zou meevallen omdat ik niet veel met mijn smartphone was bezig geweest. Ik heb contact gezocht met mijn broer en moeder en zij zagen op Mijn Telenet dat de kosten al opgelopen waren tot 4.370 euro. Ik stond gewoon aan de grond genageld toen ik dat te horen kreeg. Ik was in Turkije niet langer dan anderhalf uur op het internet geweest.”

“Ik heb de eerste dag unblock gestuurd, dat besef ik. Maar dat er vanaf dan geen ander waarschuwingssysteem is, dat snap ik niet. Eigenlijk zou men bij elke vijftig euro die erbij komt een sms’je moeten sturen. Dat je op vakantie weet hoeveel je verbruikt hebt.”

Ondertussen belde Gregory’s broer Wesley al verscheidene keren met Telenet, maar dat haalde weinig uit. “Een goeie tweehonderd euro willen ze laten vallen maar de rest moeten we betalen. Dat is toch complete waanzin?”

“Vervelende situatie”

Toch ziet het er niet naar uit dat Telenet nog meer water bij de wijn wil doen. “We begrijpen dat dit een vervelende situatie is, maar we hebben duidelijke communicatie gestuurd. Zo heeft de klant een sms gekregen met de geldende tarieven in Turkije (tien euro per megabyte, red.) en hebben we hem gewaarschuwd dat hij op dag één al meer dan vijftig euro had verbruikt. Toch heeft hij ervoor gekozen om de blokkering van de mobiele data op te heffen”, zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts.

“De kosten van de eerste dag, 212 euro, willen we crediteren. Maar de rest van het bedrag moet betaald worden. De klant heeft er, na onze sms, bewust voor gekozen om verder te surfen in Turkije.”