Pascale Naessens: “Ik wou mijn relatie met Paul stopzetten”

Pascale Naessens (47) heeft Paul Jambers (71) lang niet verteld hoe negatief de reacties op hun relatie waren. Ze dacht er zelfs aan de relatie om die reden te beëindigen. Dat vertelt ze in‘Het Huis’. “Ze heeft de druk goed doorstaan”, zegt Jambers.

Pascale Naessens was 22 toen ze een relatie kreeg met de 24 jaar oudere Paul Jambers, tv-maker op het hoogtepunt van zijn roem en bovendien ook de baas van Pascales broer ­Désiré. Veel mensen probeerden haar die relatie uit het hoofd te praten. “Al die negatieve reacties, ik heb dat Paul pas veel later verteld. Ik wou niet dat zoiets een rol speelde in onze relatie.”

Naessens vertelt in Het Huis ook dat ze de relatie door de druk van buitenaf bijna had verbroken. “Ik had een goeie fles wijn gekocht, met het idee: misschien moet ik er een punt achter zetten. Ik was op weg naar Paul, in de wagen dacht ik: als ik hem nu graag zie en ik wil voor die man gaan, dan moet ik dat gewoon doen. Toen Paul de deur opendeed, zei ik: Ik heb een goeie fles wijn gekocht, we drinken op ­onze liefde.”

Als we hem de ontboezemingen van zijn vrouw voorleggen, is Jambers niet verrast. “Ik wist ook wel dat haar ouders en haar omgeving niet enthousiast waren. Ik stond op de top van mijn bekendheid, ik had een reputatie, was veel ouder en bovendien nog eens de baas van haar broer. De pers viel haar ouders lastig met vragen, journalisten stonden met bloemen aan de deur van haar grootmoeder. Er werd veel geroddeld, ook binnen mijn bedrijf. Daar werkten alleen maar jonge mannen met Harley Davidsons die allemaal op Pascale verliefd waren. Dat de bendeleider haar kon verschalken, veroorzaakte wel wat deining.”

Jambers beseft dat Pascale voor hem gevochten heeft. “Toen we trouwden, werd ook duidelijk dat we het meenden. Ik begrijp dat ze me die negatieve reacties aanvankelijk heeft bespaard, maar ze heeft die druk op jonge leeftijd goed doorstaan.”