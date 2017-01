CLUBNIEUWS. Granada mikt nu op Anderlecht-middenvelder, Belhocine onder druk bij Kortrijk

Nu het Spaanse Granada middenvelder Claudemir niet los lijkt te kunnen weken bij Club Brugge, richt het zijn pijlen op Anderlecht-speler Stéphane Badji. In het Guldensporenstadion stijgt dan weer de druk op TD Karim Belhocine, en bij Standard komt de flater van Guillaume Hubert afgelopen zondag hem mogelijk duur te staan. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Granada mikt op Badji

Sinds de komst van Adrien Trebel mag Stéphane Badji (26) Anderlecht verlaten. Het Turkse Bursaspor zette hem op zijn verlanglijst, maar de Senegalees is niet zo happig om terug te keren naar Turkije. Hij ziet meer in een overgang naar Spanje en daar is hij in beeld bij Granada, de voorlaatste in de Primera Division. De ploeg van Carcela klopte eerder aan bij Club Brugge voor Claudemir, maar de fysiek sterke Badji lijkt meer kans te maken op een transfer. Vorig seizoen betaalde Anderlecht wel nog 2,65 miljoen voor hem aan het Turkse Baseksehir.

Gillet weer in doel bij Standard

De blunder van Standard-doelman Guillaume Hubert van afgelopen zondag tegen Club Brugge komt hem mogelijk duur te staan. Volgens onze bronnen zal Jean-François Gillet donderdag opnieuw onder de lat staan bij de Rouches tegen Eupen. De ervaren doelman kende ook geen vlekkeloos parcours en verloor begin november zijn plek. Hubert maakte als zijn vervanger wel een goede beurt in zijn eerste wedstrijd op Panathinaikos (0-3). Ondanks enkele foutjes lokte hij zelfs scouts van Arsenal naar België. Maar het foutje van zondag blijkt voorlopig het foutje te veel voor Hubert.

Standard-talent Anaxis Dinsifwa, 16 geworden, kan bij de club een profcontract tekenen maar ook AA Gent zou al contact hebben opgenomen met de offensieve middenvelder.

Dalsgaard in plaats van geschorste De fauw

Zulte Waregem, dat vanavond Moeskroen op bezoek krijgt, bereikte met de zege bij buur KV Kortrijk de kaap van de 43 punten, hetzelfde aantal waarmee vorig seizoen op de valreep de top zes werd gehaald. Het combinatievoetbal is bij momenten zeer goed. De ploeg van Francky Dury panikeert nooit. Ze blijft gewoon tikken, dan komen de kansen er vanzelf wel. Toch is het vanavond opletten voor de komst van rode lantaarn Moeskroen. Denk maar aan 3 december. Essevee startte verschroeiend tegen Waasland-Beveren, kwam 1-0 op voorsprong, maar daarna viel het stil en eindigde het nog op een 1-1-gelijkspel. “Gemakzucht, slechtste match van het seizoen, we waren gewoon niet goed”, klonk het toen in het Regenboogstadion.

Davy De fauw pakte tegen zaterdag KV Kortrijk zijn vijfde gele kaart en is er dus niet bij. “Omdat Cordaro me een duwtje gaf, vloog ik over de boarding bij de supporters toen ik mijn doelpunt vierde. Het is een stomme manier om een vijfde keer geel te krijgen, maar ik ben geschorst.” Henrik Dalsgaard zal op de rechtsachter zijn plaats innemen. Voor het overige zal Dury weinig tot geen wijzigingen doorvoeren.

Essevee heeft trouwens een akkoord met flankaanvaller Jakob Ankersen nadat het eerder al een overeenkomst had met Göteborg.

Belhocine nu wel onder druk bij KV Kortrijk

Het lijkt er nu toch op dat TD Karim Belhocine na de 0 op 21 onder druk staat bij KV Kortrijk. Een achtste opeenvolgend verlies vanavond in Genk zou nog aanvaard worden, maar het is duidelijk dat zaterdag tegen Lokeren moet gewonnen worden of er volgt een trainerswissel, al kan Belhocine dan nog wel TD blijven.

“We kunnen niet blijven verliezen,” beseft ook voorzitter Joseph Allijns. “Met nog drie punten zouden we moeten gered zijn. Met nog thuismatchen tegen Lokeren, KV Mechelen, Waasland-Beveren en Moeskroen kan dat geen probleem zijn. We hebben begin januari de situatie met CEO Ken Choo geanalyseerd en er is geen plan B betreffende de technische staf . Ons plan is eerder achteraan nog twee defensieve versterkingen aan te trekken. Maar nogmaals: we kunnen niet blijven verliezen.” CEO Ken Choo wilde vanuit Cardiff niet reageren op de 0 op 21 en een mogelijke trainerswissel.

Voor de verplaatsing naar Genk kan KVK nog altijd niet rekenen op Gertjan De Mets. De middenvelder is nog niet fit na zijn buikgriep en zit niet in de kern. Hervé Kage is er wel opnieuw bij, net als Samuel Gigot en Elohim Rolland, beiden tegen Zulte Waregem nog geschorst. Andriy Totovytskyi keerde nog steeds niet terug naar België. De huurling van Shakhtar Donetsk wacht in zijn thuisland nog altijd op de goedkeuring van zijn visum. De Smul revalideert voort. Boyer werd naar de B-kern verwezen. Er wordt een oplossing gezocht voor hem.

Colley krijgt geluksnummer 15

Omar Colley draagt vanaf vanavond het shirt met nummer 15 bij RC Genk. De stoere verdediger wisselt met Dries Wouters, die vanaf nu het nummer 4 krijgt toebedeeld. Colley wilde graag wisselen, omdat 15 zijn geluksgetal is, Wouters stemde daarmee in. In de Europa League blijft Colley wel nummer 4 dragen, want de UEFA staat geen wijziging tijdens het seizoen toe.

Aanwinst Martin nog altijd niet speelgerechtigd

De Engelse Lokeren-aanwinst Gary Martin was gisterenavond nog altijd niet speelgerechtigd, waardoor hij misschien ook de wedstrijd tegen AA Gent mist. Afgelopen weekend zat Martin overigens al in de selectie, maar hij viel in extremis af omdat hij niet speelgerechtigd was. Behalve Mingiedi (hamstrings) en Skulason (kuit) kon trainer Runar Kristinsson een beroep doen op zijn voltallige selectie. Voorts werden Patosi, Enoh en Ansah geselecteerd voor de beloftewedstrijd tegen Anderlecht.

Chen en Matthys niet tegen STVV

Bij KV Mechelen is Xavier Chen geveld door een hardnekkige griep. De rechtsback mist na Westerlo ook het duel op STVV morgen. Ook Tim Matthys blijft op het kunstgras van Stayen meer dan wellicht nog aan de kant. De ancien kampt met pijn aan de knie door de harde wintervelden en pikt pas later deze week opnieuw aan bij de groep. Seth De Witte maakte gisterenavond zijn wederoptreden met de Mechelse beloften. Voor de kapitein van KV waren het de eerste speelminuten sinds hij eind oktober geblesseerd raakte aan de adductoren.

Malinwa ontsnapt trouwens aan een straf voor zijn half bevroren veld in de wedstrijd tegen Westerlo. De veldverwarming Achter de Kazerne viel zaterdagnacht uit. Door de hoge nieuwe tribunes kon de zon maar een deel van het veld ontdooien. “KVM heeft ons de problemen uitgelegd en de tegenstander zal geen klacht indienen, want het won de match”, zegt Pierre François, CEO van de Pro League. “Het probleem was visueel, want diepgevroren was die witte strook niet.” Geen straf dus, al kan dat mogelijk veranderen als de Pro League in maart stemt over nieuwe regels rond veldverwarming.

“Dan zullen boetes mogelijk zijn voor velden die gedeeltelijk of volledig onbespeelbaar zijn”, zegt François. “Maar we willen ook belonen en niet alleen bestraffen. Daarom is het een idee om de bezoekende kapitein en trainer samen met de ‘match delegate’ punten te laten geven voor de staat van het veld. Zo willen we aan het eind van het seizoen een prijs uitreiken aan de beste ‘greenkeeper’.”

Deze week twee cruciale thuismatchen op Stayen

STVV-coach Ivan Leko gaat ervan uit dat zijn ploeg, die morgen KV Mechelen op bezoek krijgt, op het einde van de reguliere competitie 30 punten moet hebben om het vege lijf te redden. In zijn persoonlijke marstabel moet STVV dus nog minimaal 10 punten pakken. Moet zeker kunnen, maar is toch geen evidentie. Het resterende programma van de Kanaries is nu eenmaal niet van de poes. De twee thuismatchen van deze week worden cruciaal.

Iedereen fit behalve Proto en Afrika-gangers

KV Oostende-aanvoerder Sebastien Siani (30) behaalde met Kameroen de kwartfinales van de Afrika Cup, zaterdag tegen Senegal. Siani speelde drie sterke matchen, waarin hij scoorde tegen Guinee -Buissau en defensief sterk acteerde tegen Gabon. Volgens Afrikaanse bronnen levert hem dat behoorlijk veel interesse uit Europese topcompetities. Siani heeft bij KVO wel nog een contract tot 2019 met optie tot 2021, maar de kans is reëel dat Oostende wel oren heeft naar een goed bod.

Op de drie afwezige Afrikaanse internationals (en Sebastien Siani) en de revaliderende doelmanna kan trainer Yves Vanderhaeghe trouwens rekenen op zijn voltallige kern in de thuiswedstrijd tegen Charleroi. Hij riep dus 21 spelers op. Van hen vallen er vandaag nog drie naast de definitieve wedstrijdkern.

19-jarige Nepalese aanvaller test op de Freethiel

Bij Waasland-Beveren is doelman Laszlo Köteles (adductoren) twijfelachtig voor het duel van morgen tegen Club Brugge. Olivier Myny (enkel) is hoogst onzeker. Opvallend figuur gisteren op de middagtraining: de Nepalese Bimal Gharti Magar. De 19-jarige aanvaller is op proef op de Freethiel. Magar, die zijn eerste interland al op zijn 14de speelde, zou een optie zijn voor de toekomst. Hij zat onder andere al in de jeugdopleiding van Anderlecht, Brugge en Genk.