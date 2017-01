AA Gent wil weer shoppen bij KV Kortrijk

Door het vertrek van Lasse Nielsen naar Malmö komt er bij AA Gent mogelijk nog een centrale verdediger bij. Daarom komt Samuel Gigot van KV Kortrijk opnieuw in beeld.

Afgelopen zomer werd zijn naam al genoemd in de onderhandelingen over de transfer van Hannes Van der Bruggen naar Kortrijk. Dat draaide toen op niets uit, maar nu Nielsen weg is bij Gent, kan er nog een verdediger bijkomen. In Kortrijk weet men van de Gentse interesse, maar KVK heeft zelfs al twee potentiële vervangers op het oog.

Vanhaezebrouck vandaag voor Geschillencommissie

Coach Hein Vanhaezebrouck moet vandaag voor de Geschillencommissie verschijnen voor zijn verwijzing naar de tribune in de match tegen Anderlecht. De commissie moet uitspraak doen over het schorsingsvoorstel van één week plus 400 euro boete. Dat de zaak pas nu voorkomt, is omdat Vanhaezebrouck op 27 december niet kon verschijnen in het bondsgebouw door de match Genk-Gent. Indien de schorsing vandaag wordt bevestigd, is Vanhaezebrouck zondag geschorst voor de topper tegen Club. Gent speelt morgen wel tegen Lokeren, maar hebben tot donderdag om in beroep te gaan. Dat wordt vrijdag dan behandeld. Als de schorsing wordt gehandhaafd, wordt ze voor Gent-Club van kracht.

Abonnees kunnen zitjes weer verkopen

Als eerste club in België lanceren de Buffalo's een online tool – Free your seat – voor abonnees die niet aanwezig kunnen zijn bij een bepaalde competitiewedstrijd en hun plaats opnieuw te koop willen aanbieden. Zo kunnen ze een deel van de abonnementsprijs recupereren, terwijl “nieuwe” fans de kans krijgen om een wedstrijd bij te wonen en alle zitjes van de Ghelamco Arena meer dan ooit volledig bezet zullen zijn. Op de clubwebsite vind je alle praktische info voor dit systeem, dat ook door buitenlandse topclubs zoals Barcelona en Chelsea wordt gebruikt. Het systeem is operationeel en kan al gebruikt worden voor de uitverkochte wedstrijd tegen Club Brugge van komende zondag.

Vanaf morgen tickets te koop voor galamatch tegen Tottenham

Morgen om 12 uur start de vrije verkoop voor de heenwedstrijd van AA Gent in de 1/16-finales van de Europa League tegen Tottenham Hotspur. Tickets kunnen zowel online als bij de dienst ticketing aangeschaft worden. Enkel abonnees en reeds geregistreerde gebruikers kunnen hun tickets online kopen. Prijzen variëren van 45 tot 95 euro. Op vraag van de veiligheidsdiensten zullen de loketten op de wedstrijddag gesloten blijven.