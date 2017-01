Tanja Dexters (39) en haar Italiaans lief Ignazio (25) zijn uit elkaar

In augustus vorig jaar kwam Ignazio Moser, de steenrijke zoon van wielerlegende Francesco Moser in Tanja’s leven. Haar relatie met de vijftien jaar jongere wijnproducent begon als een flirt en groeide uit tot een langeafstandsrelatie. Nu is Dexters opnieuw alleen, meldt Dag Allemaal.

“Ik zat in een wilde periode en Ignazio was een flirt”, vertelde ze destijds aan Dag Allemaal. “Niet dat hij me niet interesseerde, maar ik had een slecht beeld van mannen.” Haar echtgenoot had haar immers net ingeruild voor zijn veel jongere werkneemster Robin. “Door kleine opmerkingen wist ik toch dat Ignazio het meent. We delen dezelfde passies: mooie auto’s, feesten, genieten, avontuur, glamoureus leven, vrijen...”

Volgens vrienden van Tanja is de relatie afgelopen, zegt Dag Allemaal. Ook op Instagram spreekt Dexters duidelijke taal. Zinnen als “Trust no bitch” en “Wanneer ze je de wereld beloven, maar ze hem voor jou vernietigen” spreken van hartzeer en een pijnlijke breuk. Ze brengt nog veel tijd door in Italië, maar er is geen spoor te bekennen van Ignazio. “Valentina is de enige liefde in mijn leven” staat er te lezen.