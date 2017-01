Personeelstekort bij lokale politiezones door terreurdreiging

Verschillende lokale politiezones moeten nog tot het najaar wachten voor ze nieuwe mensen in dienst kunnen nemen. Dat heeft vooral te maken met de terreurdreiging. “De tekorten zijn er al langer, maar stapelen zich nu op”, zegt Nico Paelinck, ondervoorzitter van de vaste commissie van de lokale politie, in “De Ochtend”.

De politie heeft het al jaren moeilijk om voldoende personeel te vinden, onder meer omdat er in het verleden te weinig nieuwe politiemensen zijn aangetrokken. “De tekorten zijn er langer, maar stapelen zich nu op”, klinkt het. Vorig jaar is dat ietwat verbeterd. Toen zijn er wel 1.400 nieuwe agenten aan hun opleiding begonnen. Maar het overgrote deel van die nieuwe mensen zal nu worden ingezet voor terreurbestrijding.”

“De laatste cyclus is bijna volledig opgesoupeerd door Brussel, Zaventem en de federale politie”, legt Paelinck uit aan de VRT-redactie. “Er is 400 miljoen euro uitgetrokken voor terreurbestrijding. Dat geld mag voor niets anders worden gebruikt. De aspirant-inspecteurs die zijn opgeleid voor terreurtaken, worden daarvoor ingezet en belanden dan in Brussel en Zaventem.”

Daardoor zullen de lokale politiekorpsen nog tot oktober moeten wachten voor er nieuwe mensen afstuderen aan politiescholen die ze dan kunnen aanwerven. Op sommige plaatsen zal dat weinig problemen geven. Maar voor andere lokale politiezones, waar ze veel mensen zoeken, wordt het dus op de tanden bijten tot in oktober.