Zware ochtendspits door smeltende sneeuw en ongevallen: 230 kilometer aanschuiven

Het sneeuwt en dat heeft alweer zijn effect op het verkeer. Er gebeurden ook enkele ongevallen en dus stond er op het piekmoment zo’n 230 kilometer file. “Maar we zijn ondertussen over die piek heen”, aldus Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

“Het was erg druk en dat is het nu nog steeds, maar de files zijn zachtjes aan het afnemen”, vertelt Bruyninckx. “Op het piekmoment stond er zo’n 230 kilometer file maar die piek zijn we voorbij. Er was veel volk op de baan, logisch want het is een dinsdagochtend. Maar ook het natte weer speelde zijn rol, net als enkele ongevallen. De zwaarste hinder had plaats op de E19 van Antwerpen naar Brussel, door een ongeval in Rumst. Dat zorgde voor een trechter en een uur extra aanschuiven, maar de afgesloten rijstrook is ondertussen weer vrijgegeven.”

Het KMI waarschuwt voor gladde ijsplekken op de weg. “De volgende uren verwachten we vanaf het noorden enkele lichte buien van smeltende sneeuw of sneeuw. In het westen is de neerslagkans klein. Rijm- en ijsplekken kunnen plaatselijk zorgen voor gladde wegen. In de loop van de ochtend worden de temperaturen licht positief in Laag- en Midden-België.”

In het #noorden en #centrum van Vlaanderen valt lokaal wat #sneeuw. In Erps-Kwerps blijft hij lokaal liggen. Via Michaël Lepoivre #ochtend pic.twitter.com/ChqMdMaVvh — Noodweer Benelux (@NoodweerBe) 24 januari 2017