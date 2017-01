Waasland-Beveren huurt Steeven Langil tot het einde van het seizoen

Steeven Langil keert terug naar de Freethiel na zes maanden bij Legia Warschau. De Waaslanders huren hun ex-speler tot het einde van het seizoen. Deze middag traint hij al mee met het team.

Langil was vorig seizoen met zes goals en evenveel assists een van de smaakmakers op de Freethiel. Het leverde de flankaanvaller uit Martinique afgelopen zomer een transfer op naar Legia Warschau. Daar kende hij met slechts een goal in twaalf matchen echter minder succes, al deed Langil wel ervaring op in de Champions League.

Nu keert de 28-jarige Langil dus terug naar Waasland-Beveren, waar hij mee moet helpen om het behoud te verzekeren. Het team van coach Janevski staat veertiende in het klassement.

“Het bestuur en de sportieve staf zijn heel opgetogen over de transfer van Langil”, klinkt het. “Hij moet de aanvoer naar de spitsen verhogen en voor meer gevaar zorgen in én rond het zestienmetergebied. De club doet haar uiterste best om Langil speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd tegen Club Brugge, maar moet daarvoor op heel wat medewerking rekenen van andere instanties.”