Georges Leekens niet langer bondscoach van Algerije na uitschakeling op Afrika Cup

Georges Leekens is niet langer bondscoach van Algerije na de uitschakeling op de Afrika Cup. Algerije kon maandagavond ook zijn derde groepswedstrijd op de Afrika Cup niet winnen: tegen Senegal bleven de Woestijnvossen steken op 2-2. Algerije was één van de favorieten voor de eindzege in Gabon maar overleefde de groepsfase niet met amper twee punten. Leekens zou zelf zijn ontslag hebben ingediend: “Leekens treedt af, de rest van de staf wordt bedankt”, luidt het in een korte mededeling.

Het zou best eens kunnen dat de trainerscarrière van Georges Leekens erop zit. De 67-jarige Belg was pas sinds oktober bondscoach van Algerije en moest de Woestijnvossen naar de titel leiden op de Afrika Cup. De smadelijke uitschakeling op de Afrika Cup werd in Algerije echter onthaald als een nationale ramp. “Leekens treedt af, de rest van de staf wordt bedankt”, luidt het in een korte mededeling.

Na de wedstrijd had Leekens het nog over “een ontgoocheling” maar hij blikte toen meteen nog vooruit. “We moeten hier lessen uit trekken voor de toekomst. Hier worden we sterker van. Op het WK in Rusland zullen we er staan”, klonk het nog hoopvol...

Laatste kunstje?

Leekens begon zijn trainerscarrière in 1984 bij Cercle Brugge. Hij werd in ‘90 landskampioen met Club Brugge en won met Club en Cercle de beker, verder kenmerkt zijn carrière zich vooral door kortstondige successen bij onder meer Moeskroen, Kortrijk en Lokeren. Bij die laatste club keerde de Limburger eind vorig jaar terug, precies een jaar later bleek het effect-Leekens alweer uitgewerkt en nam voorzitter Roger Lambrecht in een ‘minnelijke schikking’ afscheid van zijn “vriend”. Tot eenieders verbazing werd Leekens twee dagen later al door de Algerijnse bondsvoorzitter Mohamed Raouraoua aangesteld als nieuwe bondscoach. Eerder was hij al in 2003 Algerijns bondscoach, ook in België leidde Leekens twee keer de nationale ploeg. Zijn schielijk vertrek bij de Rode Duivels – “het werk is voor 90 procent gedaan” – in 2012 naar Club Brugge veroorzaakte nog een berg commotie.

Zijn 23ste job zou best meteen zijn laatste kunnen geweest zijn. Al weet je met de 67-jarige Mac the Knife natuurlijk nooit.