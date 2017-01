Trainer weigert ontslagpremie van vier miljoen: “Het is allemaal mijn schuld”

Abelardo Fernandez, die een week geleden ontslagen werd bij Sporting Gijón, weigert om een riante ontslagpremie op te strijken. “Ik zou het mezelf niet vergeven als ik geld kreeg van Gijón. Geld is voor mij niet het belangrijkste,” zei de geëmotioneerde Fernandez op een persconferentie.

Video: Youtube Real Sporting de Gijón

Gijón kent een mindere periode in de Primera Divison. Het team staat na 19 speeldagen voorlaatste in het klassement. Als de club daar eindigt, dan degradeert het naar tweede klasse na dit seizoen.

“Het is allemaal mijn schuld en niet die van de spelers,” zei Abelardo Fernandez op een emotionele persconferentie. De trainer was duidelijk aangeslagen en moest meerdere keren pauzeren om de tranen uit zijn ogen te vegen. “Dit is echt vreselijk voor mij. Ik hou zo veel van Sporting Gijón.”

Ablelardo heeft een grote affiniteit met de Spaanse club. Hij volgde er zijn jeugdopleiding en speelde vijf jaar als centrale verdediger bij de eerste ploeg. In 1994 ruilde hij Gijón in voor Barcelona, waar hij 8 jaar bleef. In 2008 werd hij trainer van het tweede team van Gijón. Zes jaar later werd hij hoofdtrainer van de ploeg. Afgelopen seizoen ontsnapte zijn team op de laatste speeldag van degradatie. Dit seizoen gaat het niet veel beter met Gijón, dus voelde het bestuur zich genoodzaakt om in te grijpen.