Fantast koopt MUG-auto en rijdt hiermee rond (verkleed als ambulancier)

Aalst - Een twintiger uit Aalst rijdt sinds kort rond met zijn eigen MUG-voertuig in Aalst. De 26-jarige Wim E. is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder verkleedde hij zich al als machinist en slaagde er zo in om meerdere keren een volle trein te besturen.

Het waren buurtbewoners van Wim E. (26) uit Aalst die de politie op de hoogte brachten van de toch wel bijzondere ’hobby’ van hun buurman. Zij beweren dat de jongeman ging winkelen in Aalst met een MUG-voertuig dat hij zelf heeft aangekocht.

“Wanneer hij in een file belandt of voor een rood licht staat, gebruikt hij zijn sirene en zwaailichten om die ­’hindernissen’ te passeren,” aldus zijn buren.

Afgelopen weekend nam het Oost-Vlaamse parket het voertuig in beslag door wielklemmen te laten plaatsen. De auto stond geparkeerd in de straat van de man zelf.

“E. woont hier nog maar sinds november vorig jaar”, zeggen buren. “Hij bezit ook een brandweerwagen en een oldtimer. Als hij met zijn MUG vertrekt, draagt hij steeds een ambulanciersuniform.”

In 2010 is Wim E. er ook drie keer in geslaagd om een overvolle trein te besturen. Hij kon de treinbestuurders er toen van overtuigen dat hij stagiair-machinist was door een NMBS-uniform aan te trekken.

<b>Bij wet verboden</b>

Het is bij wet verboden om buiten dienst gestelde ambulances, brandweer- of politievoertuigen te verkopen zonder dat ze eerst volledig gestript zijn. Dat wil zeggen dat alle stickers en blauwe zwaailichten moeten verwijderd worden en de sirene buiten dienst gesteld moet worden.

Enige uitzondering hierop geldt wanneer de prioritaire voertuigen verkocht worden aan een andere hulpdienst. Maar een particulier kan normaal gezien geen ambulance of politievoertuig kopen met logo en zwaailichten op, klinkt het bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Er loopt nu dan ook een nieuw gerechtelijk onderzoek naar Wim E