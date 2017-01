Bezorgdheid om erg magere actrice op de rode loper

De Amerikaanse actrice Ruby Rose, onder meer bekend van Orange is the New Black, woonde maandag de Amerikaanse première van de film ‘Resident Evil: The Final Chapter’ bij in Los Angeles en staat behoorlijk scherp. Dat bewijzen foto’s van het evenement.

Ruby Rose, die qua looks wel eens met Angelina Jolie wordt vergeleken, droeg voor de gelegenheid een zwarte jurk met zalmroze accenten. Maar het was niet het kledingstuk dat de meeste aandacht kreeg op de rode loper: vooral het tengere lichaam van de actrice viel op. Haar getatoeëerde armen waren onbedekt en oogden heel dun.

Foto: Rich Fury/Invision/AP

Foto: AFP

Haar slanke lijn zou het gevolg kunnen zijn van een hectisch 2016. De 30-jarige ster sloot het jaar af met een virus en was dagen aan haar bed gekluisterd, zo bewees ze via Instagram. Daarnaast is de actrice ook fan van loodzware work-outs. Als voorbereiding op actiefilms, brengt ze zes dagen per week zo’n vijf uur door in de fitness.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Rich Fury/Invision/AP

Een paar dagen eerder op de rode loper. Foto: Photo News