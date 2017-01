Nog een weekje en de wintertransferperiode zit er weer op. Eersteklassers die nog spelers willen halen -of lozen- moeten zich dus haasten. Voor ons is het het uitgelezen moment om bij u te polsen naar uw mening: bent u tevreden over de gang van zaken bij uw favoriete team? Waar denkt u dat versterking nodig is?