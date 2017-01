Oostkamp - Bij een brand aan de Torhoutsestraat in Ruddervoorde bij het West-Vlaamse Oostkamp is dinsdagochtend een woning volledig verwoest. De brandweer kon niet vermijden dat de uitslaande brand oversloeg op een aanpalende woning.

De brandweer had de handen vol om de zware brand onder controle te krijgen. Bovendien sloeg de brand over op de woning van de buren. Ook daar was er heel wat schade. De woning waar de brand uitbrak, is volledig vernield.

Gewonden vielen er niet.