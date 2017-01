Pro League wil boetes opleggen voor onbespeelbare velden

De Pro League, die de belangen van de 24 Belgische profclubs behartigt, wil in zijn intern reglement boetes opnemen voor velden die gedeeltelijk of volledig onbespeelbaar zijn. Dat heeft de Raad van Bestuur van de Pro League maandag besproken tijdens zijn vergadering.

Het voorstel wordt in maart gestemd. Naast sancties voorziet de Pro League ook een prijs voor de club die zijn veld gedurende het seizoen het best verzorgt. Elke eersteklasser moet zijn veld ijsvrij houden in de winter, maar de voorbije weken was dat bij meerdere clubs geen evidentie. Afgelopen weekend waren de terreinen van RSC Anderlecht en KV Mechelen niet helemaal ontdooid.

Voorlopig nog geen boetes

Malinwa ontsnapt trouwens aan een straf voor zijn half bevroren veld in de wedstrijd tegen Westerlo. De veldverwarming Achter de Kazerne viel zaterdagnacht uit. Door de hoge nieuwe tribunes kon de zon maar een deel van het veld ontdooien. “KVM heeft ons de problemen uitgelegd en de tegenstander zal geen klacht indienen, want het won de match”, zegt Pierre François, CEO van de Pro League. “Het probleem was visueel, want diepgevroren was die witte strook niet.” Geen straf dus, al kan dat mogelijk veranderen als de Pro League in maart stemt over nieuwe regels rond veldverwarming.

Vijfpuntenplan

De Raad van bestuur laat bovendien weten “verheugd” te zijn met het vijfpuntenplan dat zijn CEO Pierre François en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorige week hebben voorgesteld. De Pro League zal instaan voor de budgetten van de voorbereidende testen voor het definitief opzetten van de videoscheidsrechter, waarvoor het licht al een tijdje op groen gezet is. Als organisator van de Jupiler Pro League en de Proximus League zal de Pro League mee de semiprofessionalisering van een bepaald aantal scheidsrechters in goede banen leiden.

Eerder kondigde de Pro League al aan dat er boetes zouden volgen voor clubs waarvan de trainer of een ander lid van de technische staf naar de tribunes wordt verwezen. Dat voorstel werd maandag unaniem goedgekeurd en zal ter stemming worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 20 maart. “Dit reglement beoogt het verwerven van het nodige respect voor de scheidsrechter”, staaft de Pro League die nieuwe interne regel. Hoe zwaar de sancties zijn, is voorlopig nog niet duidelijk.

“Maar we willen ook belonen en niet alleen bestraffen,” zegt Pierre François. “Daarom is het een idee om de bezoekende kapitein en trainer samen met de ‘match delegate’ punten te laten geven voor de staat van het veld. Zo willen we aan het eind van het seizoen een prijs uitreiken aan de beste ‘greenkeeper’.”