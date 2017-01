Hoe Conte bij Chelsea van Thibaut Courtois een nog betere doelman maakt

Alles loopt op rolletjes bij Chelsea: na de overwinning afgelopen weekend tegen Hull City tellen de Blues al acht punten voorsprong op eerste achtervolger Arsenal, en met amper 15 tegendoelpunten hebben de Londenaars ook de beste verdediging in de Engelse competitie. Thibaut Courtois heeft enkel redenen om tevreden te zijn, dat wist de Rode Duivel ook in de talkshow Le Grand Debrief van La Dernière Heure. Wie kan dit Chelsea nog iets in de weg leggen?

Thibaut Courtois: “We wisten dat we dit weekend moesten winnen, al onze concurrenten behalve Arsenal hadden punten laten liggen. Misschien stond er daarom ook iets te veel druk op de wedstrijd, en haalden we daarom niet ons beste resultaat. Maar goed, we wonnen uiteindelijk toch tegen een goed georganiseerde ploeg, da’s al wat telt.”

De 2-0 zege betekende alweer de 13de clean sheet voor Courtois, niemand in Europa doet beter. Haalt hij nu zijn hoogste niveau? “Laat ons zeggen dat ik heel goed bezig ben. Maar het is moeilijk om te vergelijken met wat ik bij Atlético Madrid presteerde. Maar het is zo dat ik me hier nog nooit zo goed voelde sinds mijn aankomst bij Chelsea. Ik voel me goed op het veld, ik doe beslissende reddingen wanneer het nodig is. En soms moet ik maar één of twee doen. Maar ik probeer altijd klaar te staan om mijn ploeg te helpen. Mijn voetenspel is ook fors verbeterd de afgelopen twee seizoenen. Ik krijg hier soms heel moeilijke ballen te verwerken, maar ik red me er altijd uit. Ik heb momenteel bijzonder veel vertrouwen.”

Systeem-Conte

De opmars van Chelsea liep gelijk met de invoering van het spelsysteem-Conte, lees: met drie verdedigers. Wat is er volgens Courtois veranderd sinds de aankomst van de Italiaan? “Voor mij persoonlijk is er minder gewijzigd dan voor de veldspelers. Maar je moet meewillen in zijn systeem. Zo wil hij dat we het spel systematisch van achteren uit verdelen. Dus moet ik mezelf aanbieden als het spel zich dicht bij mijn doel afspeelt, moet ik een oplossing bieden voor mijn medespelers. En dan moet ik het spel openen naar de andere flank. Daar staat Conte op, omdat hij vindt dat je de tegenstander zo destabiliseert. Daarnaast moet ik mijn verdediging leiden.”

Conte bracht met Gianluca Spinelli ook een gerenommeerde keeperstrainer mee, een man die de afgelopen twee seizoenen nota bene Gianluigi Buffon trainde. En dus ook een andere trainingsmethode. “Dat klopt. Hij vraagt dat ik de bal aanval. Ik moet vooruit spelen, de bal gaan halen. Daar voel ik me goed bij, we werken hard en goed samen. En we lachen ook vaak, da’s leuk.”

Maar hoe verklaart Courtois dan het compleet andere gezicht dat Chelsea nu toont, tegenover het afgelopen rampseizoen? Ligt het dan enkel aan Conte? “Natuurlijk zijn er een paar kleine dingen veranderd. En natuurlijk heeft de wijziging in spelsysteem ook meegespeeld. We winnen nu makkelijker van de kleinere ploegen, wat bijvoorbeeld bij Liverpool niet het geval is. Maar het is moeilijk om te zeggen dat het enkel aan de trainer ligt. De spelers tonen ook een andere mentaliteit. Vorig seizoen hebben we alles soms misschien iets te lichtzinnig opgenomen. We waren toch kampioen. Dat heeft ons in het begin van het seizoen punten gekost. En door die verloren wedstrijden ontstond hier een negatieve sfeer waaruit we moeilijk konden ontsnappen. Dit seizoen hebben we na de nederlagen tegen Liverpool en Arsenal tegen onszelf gezegd dat we zoiets niet opnieuw konden laten gebeuren. Nu hebben we opnieuw honger om te winnen.”