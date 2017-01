Yohan Croizet is disciplinair geschorst bij KV Mechelen omwille van een incident na zijn wissel in de match tegen Westerlo. Hij zit niet in de selectie voor de wedstrijd tegen STVV. “Niemand staat boven de club”, reageerde coach Yannick Ferrera. Het is nog niet duidelijk hoelang de trainer Croizet uit de selectie zal houden.