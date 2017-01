Vertonghen eerder dan verwacht terug aan het fitnessen

De geblesseerde Jan Vertonghen brengt positief nieuws: hij is terug aan het fitnessen. Tijdens de wedstrijd tussen Tottenham en West Bromwich kwam hij slecht neer en moest hij naar de kant. De Rode Duivel heeft een scheur in de ligamenten van zijn enkel en zou tot zes weken aan de kant zitten. Nu staat de verdediger vroeger dan verwacht terug in de fitnesszaal.