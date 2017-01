“Valencia boos op Mathew Ryan omdat hij niet naar Anderlecht wilde”

Anderlecht heeft zijn beoogde nieuwe doelman in Spanje gevonden: vandaag wordt normaal Ruben Ivan Martinezvoorgesteld, een 32-jarige doelman van het Spaanse Deportivo La Coruna. Het wordt dus niet de Australiër Mathew Ryan. De ex-doelman van Club Brugge zag zelf een overgang niet zitten en daardoor is het nu koude oorlog tussen Ryan en zijn club Valencia, weet het Spaanse Marca.

Volgens de Spaanse krant Marca neemt Valencia het Mathew Ryan kwalijk dat hij niet wou ingaan op het bod van de Brusselse club.

Ryan speelde van 2013 tot 2015 in Brugge en versierde daar zijn droomtransfer naar het Spaanse Valencia, dat 7 miljoen euro veil had voor de goalie. Maar het Spaanse avontuur draaide al snel uit op een sisser. De nu 24-jarige Australiër kwam dit seizoen slechts twee keer in actie en speelde geen minuut meer in het eerste elftal sinds augustus.