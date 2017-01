Nu ook officieel: Roef zet handtekening in Spanje

Anderlechtdoelman Davy Roef maakt het seizoen af bij het Spaanse Deportivo La Coruña. Het 22-jarige talent startte als basisspeler bij paars-wit maar verloor zijn plek aan Frank Boeckx.

LEES OOK: Transferoverzicht Jupiler Pro League

Davy Roef begon dit seizoen voor het eerst als eerste doelman, maar werd na vijftien matchen door coach René Weiler aan de kant gezet voor de mondiger Frank Boeckx. Nu wordt de 22-jarige betrokken in een doelmannenruil: Ruben Martinez, derde doelman van Deportivo La Coruña, verhuist voor de rest van het seizoen naar Anderlecht, Davy Roef verhuist naar de Galiciërs.

Derde keeper

Deportivo staat momenteel zestiende in de Spaanse competitie. Momenteel is de Poolse international Przemyslaw Tyton er eerste keus en is de Argentijn German Lux tweede doelman. Aan Roef om in Spanje ervaring op te doen en na afloop van het seizoen mentaal gesterkt naar Anderlecht terug te keren.