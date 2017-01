Franse flankaanvaller van PSG niet naar Club Brugge maar naar PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft zich dinsdag versterkt met de Franse aanvaller Hervin Ongenda. Dat kondigde de nummer zestien uit de Eredivisie aan op haar website. Ongenda, die ook op interesse van Club Brugge zou hebben kunnen rekenen, tekende in Zwolle een contract voor 3,5 jaar.

“Ik kijk er naar uit om met PEC Zwolle in de Eredivisie te spelen”, opende Ongenda. “Een competitie, waarin ik een volgende stap wil zetten. Daarnaast is de overstap naar Zwolle voor mij een mooi avontuur, waar ik veel zin in heb. Ik wil me honderd procent voor de club geven en er dit seizoen samen met de rest van het team voor zorgen dat we in de Eredivisie blijven.”

De 21-jarige Ongenda is een jeugdproduct van het sterrenensemble van Paris Saint-Germain, maar kon nooit helemaal doorbreken in het Parc des Princes. Na zijn debuut in januari 2013 kwam hij tot slechts vijftien wedstrijden in de Parijse hoofdmacht. Twee seizoenen geleden mocht hij ervaring opdoen bij Bastia, maar ook bij zijn terugkeer kwam hij zelden in actie in Parijs. In de heenronde van dit seizoen mocht hij geen enkele keer meedoen in het team van Rode Duivel Thomas Meunier.