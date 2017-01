Derde trainersontslag van het seizoen bij Palermo

De Italiaan Eugenio Corini heeft ontslag genomen als coach van de Italiaanse eersteklasser Palermo, zo maakte de club dinsdag bekend.

Voormalig middenvelder Corini was nochtans nog maar sinds begin december aan de slag in de Siciliaanse hoofdplaats. Toen volgde hij de ontslagen Roberto De Zerbi op. Ook De Zerbi had het maar enkele maanden uitgehouden bij Palermo, als opvolger van de na twee speeldagen ontslagen Davide Ballardini. Beterschap kwam er echter niet, want na 21 speeldagen staat Palermo pas op de voorlaatste plaats in de Serie A.

Vorig seizoen werden er door de flamboyante voorzitter Maurizio Zamparini liefst acht coachwissels doorgevoerd bij Palermo. In dertien jaar wisselde hij er meer dan dertig keer van trainer. Ook bij zijn vorige club Venezia vlogen de trainers met de regelmaat van de klok aan de deur.