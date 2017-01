Krijgt Vanhaezebrouck het in de topper tegen Club Brugge opnieuw aan de stok met de vierde ref?

AA Gent kan zondag voor de topper tegen Club Brugge wel degelijk rekenen op coach Hein Vanhaezebrouck. De trainer kreeg slechts een voorwaardelijke schorsing wegens “aanhoudend protest”. De vierde ref voor de topper is een oude bekende: Frederik Geldhof, de man die Vanhaezebrouck naar de tribunes liet verwijzen tijdens de topper tegen Anderlecht.

Vanhaezebrouck kreeg een voorwaardelijke schorsing van één week en een boete van €400 euro na de wedstrijd tegen Anderlecht op 22 december. Iets na het halfuur gaf ref Erik Lambrechts Esiti een strenge rode kaart. De potjes kookten over in de Gentse dug-out. Hein Vanhaezebrouck werd na de fase een eerste keer gewaarschuwd door Geldhof, maar moest vlak voor het einde van de partij,na een overtreding op Gent-aanvaller Saief, dan toch plaatsnemen in de tribunes. Volgens Geldhof bleef de trainer protesteren. Gent verloor de wedstrijd met 2-3.

Beslissing Geschillencommissie: Hein Vanhaezebrouck ( @KAAGent ) 1 week schorsing vanaf 26/1 (met uitstel) + effectieve boete € 400 — Thibault De Gendt (@thibaultdegendt) 24 januari 2017

Normaal gezien zou de Geschillencommissie op 27 december al een uitspraak gedaan hebben, maar toen zat Vanhaezebrouck in volle voorbereiding op de match tegen Genk en kon hij niet aanwezig zijn.

De eerste ref zondag wordt Nicolas Laforge. Hij wordt bijgestaan door Kevin Monteny, Nicolas Ponsar en Frederik Geldhof.