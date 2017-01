Zo maak je ongemerkt een muurschildering van 7 verdiepingen hoog

De muurschildering in de Brusselse Brigittinenstraat is niet alleen omwille van het de afbeelding op zich voer voor discussie. Veel mensen vragen zich af hoe de nog onbekende kunstenaar dit ongemerkt heeft kunnen aanbrengen. Graffitikunstenaars hebben zo hun eigen manier om ook zonder stelling of kraanwagen een werk aan te brengen.

Björn Van Poucke van het documentatiecentrum Street Arts Belgium denkt dat de maker bovenaan het gebouw een touw heeft vastgeknoopt en zich dan stelselmatig heeft laten zakken. ‘Het klinkt misschien gevaarlijk, maar in Zuid-Amerika werken bijna alle street artists op die manier’, zegt hij.

‘Het is niet gemakkelijk om van dichtbij de contouren van zo’n groot werk te tekenen terwijl je aan een touw in de lucht bengelt, maar daarin schuilt natuurlijk het talent van de street artist.’

Dat het geen evidente zaak is, toont onderstaande video aan. Daarop is te zien hoe een Duitse artiest een relatief eenvoudige tekening aanbrengt door af te dalen van een steile muur, maar ook dat blijkt al veel tijd in beslag te nemen. De persoon die in Brussel aan het werk is, is dus zeker een geoefend iemand. Van hoe die aan de slag ging zijn voorlopig geen beelden opgedoken.

De naam die het vaakst wordt genoemd is die van de graffitikunstenaar Bonom, Vincent Glowinski. De ‘‘opgehangen man’ draagt niet helemaal zijn stempel, maar dat kan aan de moderne blauwgrijze muur liggen van het flatgebouw. Bonom schilderde op die plaats in elk geval al eens eerder een werk, dat verdween toen het gebouw gerenoveerd werd.

“Ik hing zes verdiepingen hoog aan touwen”

“Het meest bijzondere moment was toen ik het portret van mijn vader maakte op een hoge muur tegenover Recyclart. Ik hing toen zes verdiepingen hoog, en een vriend hielp om de touwen vast te houden op het dak. Maar helemaal zeker was ik toch niet van die techniek, ik had alleen maar in een tijdschrift gezien hoe het moest. Daar hing ik dan, en vlak bij mij zag ik overal verlichte ramen en mensen in hun appartementen rondlopen. Dat voelde heel vreemd, bijna alsof ik hun levens binnendrong.”

Politiepatrouille

Beneden onder mij was er ook een politiepatrouille gedurig aan het controleren. En op de koop toe waren het elastische touwen, dus bij elke beweging die ik maakte, ging ik alle kanten uit. Niet simpel om zo te werken... ‘Wow,’ dacht ik toen, ‘nu ben ik precies niet meer in de gewone werkelijkheid!’ Die nacht heb ik geen oog dicht gedaan...”