Provincialer geeft het goede voorbeeld met “10 tips voor de voetbalouder”

Iedereen die al eens een (voetbal)wedstrijd van de jeugd heeft bijgewoond kent ze wel: de ouders die staan te tieren aan de zijlijn tegen hun zoon of dochter, tegen de trainer, tegen de tegenstander en - natuurlijk - tegen de scheidsrechter. Bij de West-Vlaamse derdeprovincialer KSV Diksmuide geven ze de voetbalouder alvast 10 tips. Tips die gelden voor élke jeugdwedstrijd, van eender welk niveau of in eender welke sport...

“Het is niet altijd gemakkelijk om je kind zijn eigen weg te laten kiezen en zijn eigen pad te laten bewandelen”, klinkt het bij KSV Diksmuide. “Het is een natuurlijke reflex om het te willen helpen en het te willen sturen. Dat begrijpen we. Maar naast de kinderen moeten ook ouders inspanningen leveren...vergeet niet dat uw kind in uw jeugdacademie in goede handen is.”

Meteen geven ze 10 tips die evengoed als ware levenslessen kunnen worden geïnterpreteerd:

1. Focus op het proces, niet op het resultaat

2. Vermijd om winnen of verliezen als drukkingsmiddel te gebruiken

3. Help je kind om een mislukking in de sport niet te verwarren met een mislukking in het leven

4. Geef je kind vrijheid om oplossingen te zoeken en beslissingen te nemen

5. Moedig aan! Moedig aan! Moedig aan!

6. Projecteer de eigen verlangens niet op je kind

7. Help je kin om de verantwoordelijkheid van beslissingen op zich te nemen

8. Kijk uit met wat je zegt tegen je kind

9. Respecteer de trainer en kom niet tussenbeide

10. Geef niet voortdurend aanwijzingen tijdens wedstrijden