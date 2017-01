Een blik in de ziel van Johan Boskamp: Feyenoord, Jenny, en de moffen

Johan Boskamp is een monument in het Belgische voetbal: de eerste buitenlandse winnaar van de Gouden Schoen, kampioen met RWDM, succestrainer bij Anderlecht en tegenwoordig alomtegenwoordig analist. Maar ondanks de 'grote bek' blijft de Nederlander naar eigen zeggen "een verlegen ventje". Luk Alloo verdiepte zich voor het VTM-programma "Alloo bij..." in de ziel van 'Bossie', en toonde een portret van "een goeie ziel".

Om uiterlijkheden maalt Johan Boskamp niet. Geen wonder dus dat hij de deur opent in zijn onderbroek. Zo kijkt hij ongetwijfeld ook naar “20 à 25 voetbalwedstrijden per week”. “Wat mijn vriendin daarvan zegt? Die merkt dat niet, die ligt al te pitten. (eerste bulderlach) Als ik zou moeten kiezen tussen een voetbalwedstrijd live volgen of een etentje met mijn vriendin? (veelzeggende brede glimlach) Nou, dat weet zij ook wel, dat ik liever naar het voetbal ga kijken.

Luk Alloo Foto: VTM

Niets is sterker dan dat ene woord: Feyenoord

Boskamp was van 1993 tot 1997 vrij succesvol aan het hoofd van Anderlecht, maar ‘zijn club’? Dat blijft toch Feynoord. “Ik heb maar één club”, waarop de Nederlander Alloo hardhandig bij de nek grijpt en meesleurt naar het enige clublogo in zijn woonkamer: “Feyenoord. Da’s mijn club. Rotterdam, da’s mijn stad.”

Wat is er dan zo typisch aan een Rotterdammer? “Dat ze maar één ding kennen: werken. Heb ik een wereldjeugd gehad, joh. Niet makkelijk, natuurlijk niet: pa en ma moesten zich te pletter werken. En dan groei je op straat op. Dan word je daar gevormd. Of ik op straat speelde? Ik speelde alleen maar op straat, er was niks anders. Wij waren straatschoffies.”

“Als ik mijn moeder om een halve gulden vroeg om naar de film te gaan, kon ik een vijffie (een klap, nvdr.) krijgen. Maar vroeger zetten mensen hun melkflessen op straat, daar kregen ze 25 cent statiegeld voor. En als ik dan twee melkflessen pikte, kon ik toch gaan. Maar ja, dan wisten de mensen toch waar ze moesten zijn. Kreeg ik toch nog op mijn flikker van mijn moeder. Hoezo, dat is geen diefstal? Neen, wat is dat dan? 'Spelenderwijs iets ontvreemden?' Zo is Al Capone ook begonnen! Of ik ooit politie aan de deur heb gehad? Natuurlijk, natuurlijk wel. Toen hier enkele gebouwen werden afgebroken, pikte ik het lood van de daken, en dat verkocht ik aan de lorrenboer. Kwam de politie, en moest ik op school 200 regels schrijven: “IK MAG GEEN LOOD PIKKEN.” (bulderlach)

“Of we ooit slaag kregen? Niet normaal, man. Dan trokken ze aan je haar. Dan sloegen die zeikers van een schoolmeesters op je knokels. Nou moet ik wel zeggen: wij waren ook vervelende gasten, hoor. We hebben we ooit een stoeltje naar de kop van zo’n zeiker gegooid.”

Tijdens zijn jeugd in Rotterdam legde Boskamp wel de basis voor zijn latere voetbalcarrière: “Zie je die hoge stoeprand daar? Daar maakte ik dan een één-tweetje mee. Ik heb veel geluk gehad door dat voetbal. Ik was 17 jaar oud, en ik verdiende al meer dan mijn vader. Of ik daar mee omkon? Ik had niks, joh. Toen kreeg je je weekloon nog in zo’n bruine enveloppen. Als ik thuiskwam stond mijn moeder daar met de hand open, en ze was er mee weg. Da’s toch normaal. Het leven dat ik nu heb, heb ik door het voetbal. Ik weet natuurlijk niet wat het geweest was zonder voetbal. Maar dankzij dat spelletje heb ik een wereldtijd gehad. Ik heb geluk gehad.”

“Steakie eten” Foto: VTM

“Lekker ouwehoeren over voetbal”

Ook nu hij 68 is, blijft voetbal hem beroeren, hij figureert wekelijks in verschillende talkshows: “Dat is het leukste, elke week ouwehoeren over voetbal. Da’s zo makkelijk. Dat er tegenwoordig wel 30.000 analisten rondlopen in België. Dat zijn er maar 30.000 te veel. (bulderlach) Je moet er gewoon van genieten. Het systeem? Ben je gek, man? Af en toe beetje dollen, da’s een onderdeel van het voetbal. Al die wetenschap, al dat elitaire: ik word er helemaal gek van. Het is een spelletje, het mooiste spelletje van de wereld. Je moet gewoon kijken naar hoe kinderen voetballen. Niet van die droplullen die gaan zeggen dat ze Jezus Christus zijn. Gewoon een beetje praten, beetje dollen, en dan houdt het op. Hopen dat Tom (Coninx, nvdr.) een beetje scherp staat. Want die schijt soms zeven kleuren stront, zo nerveus is-ie soms.”

In de Rotterdamse wijk waar hij opgroeide Foto: VTM

Schelden op “de moffen”

Toch is de bal niet de enige passie van Boskamp. Hij troont Alloo mee naar “zijn bunker”: een zolder vol memorabilia van Wereldoorlog II. “Hoe dat komt? Door mijn ouders ben ik daarmee opgevoed. Weet je, ik heb Auschwitz bezocht: ongelooflijk. Maar weet je wat het is? We hebben er helemaal niets van geleerd. We lopen elkaar nog steeds voor de kop te schieten. Hawaii, Normandië, overal ga ik naartoe. Uit respect voor die mensen... Omdat ik dat idiote idee in mijn kop heb zitten, dat ik dankzij die mensen ik een fantastisch leven heb gehad. Dat krijg je er bij mij niet uit.”

Samen bezoeken ze het oorlogsmuseum in Bastogne. Verzucht Boskamp bij een foto van Hitler: “Da’s een mafketel, he. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een hele bevolking daar achteraan liep? Ik heb nooit oorlog meegemaakt, maar ik weet: het leven dat ik nu heb, heb ik te danken aan de jongens die daar nu liggen. Dat zijn jongens van 19, 20 jaar. En wat doe ik? Ik heb nooit van mijn leven gewerkt, ik heb toch redelijk veel centjes verdiend, en toch goed kunnen leven. Daarom ben ik dankbaar. Soms zit ik tegen die tv-beelden van de oorlog te schelden. Dan zijn het weer moffen voor mij. Dan scheld ik ze uit voor rotte vis.”

Met Herman Brusselmans in Stadion Foto: VTM

Jenny

De grootste klap in het leven van Boskamp was ongetwijfeld het overlijden van zijn echtgenote Jenny. “De meisjes? Er was alleen Jenny? Die heb ik leren kennen toen ik 14 was. En ik wist meteen: dat is de vrouw van mijn leven. Weet je, voetbal is het mooiste spelletje dat er is. En vroeger stond dat ook altijd op nummer één. Maar toen is Jenny pleite gegaan. En toen wist ik wel dat het niks voorstelde. Maar hé-lé-maal niets!”

Zelf is hij nochtans helemaal niet bezig met de dood: “Ik heb het geaccepteerd. Heel lang leefde ik in een wereld waarin alles meezat, waarin ik veel geld verdiende. En dan wordt het mooiste je ontnomen... Jenny. En dan interesseerde de weremd me helemaal niet meer. Alle poen heb ik aan de kinderen gegeven, alle huizen staan al op hun naam. Natuurlijk wil ik oud worden, natuurlijk ben ik levenslustig. Maar als het morgen gaat wiebelen, dan kan ik daarmee leven. Al heb voor ik geopereerd werd aan m’n tikker de dokter wel eens meegenomen naar al die mensen die daar liggen als planten, en gezegd: ‘Doc, beloof me: zo niet met mij, he.”

Daarom gaat Boskamp ook nooit een kerk binnen: “Neen, neen, neen. Soms ga ik wel naar een begrafenis, maar dan blijf ik buiten wachten. Wij hebben geen goede verhouding, want ze hebben iets van me afgenomen. Dan werd Jenny ziek door die kloteziekte. Maar ik ben een grotere smeerlap dan Jen, en ik loop nog rond. En die gozer - als-ie bestaat- ... Nou, volgens mij bestaat-ie niet. Ik geloof d’er niet in. Kijk nu naar het Midden-Oosten: de meeste problemen in de wereld hebben te maken met religie. Wat is dat nou allemaal voor gelul? Allah of God, het schijnt dat het allebei dezelfde is. Dan zeg ik: jongens, neen. Leven en laten leven! Of ik niet in de politiek zou gaan? Neen, ik zou constant bonje krijgen.”

Toch amuseert de Nederlander zich tegenwoordig kapot: “Ik heb een leuke vriendin. Die heb me nou geaccepteerd hoe ik ben. Ze heeft even gedacht dat ze me kon veranderen, dat ik elke dag koffie zou komen drinken, maar dat was een klein foutje van d’r. Want ze kan me niet veranderen, dat is onmogelijk. Ik ben altijd weg.”

Met collega-analist René Van der Gijp in het Nederlandse Voetbal Inside Foto: VTM

(G)een halve Belg

Voelt Boskamp zich na al die jaren in ons land eigenlijk een halve Belg? “Ik woon hier al 42 jaar, maar ik voel me geen Belg, neen. Maar de mensen hier hebben me wel geaccepteerd hoe ik ben: ik rot er alles uit, ik zeg gewoon wat ik denk. De ene vindt dat leuk en vindt je een toffe gozer, andere mensen vinden je dan een waardeloze gozer. Dat zal wel fifty-fifty zijn, dus dan maakt het niet uit. Maar dat was vroeger in het voetbal ook zo, ook toen had je ook voorstanders en tegenstanders. Toen ik hier aankwam in ‘74 was de cultuur anders. En toen maakte ik de eerste zes maanden de fout te denken dat het er overal aan toe ging als in Rotterdam: dat je werd gedold, dat je werd afgebrand, noem maar op. Maar dat was niet zo. Want ik zei ‘rot toch op’ en ‘schijtbak’. Waar ik vandaan kwam, bij Feyenoord, was dat heel normaal. Zo begroette je elkaar daar. Maar toen kwam ik erachter dat het toch niet overal zo is. En dat ik mezelf moest aanpassen.”

Waarom keerde Boskamp eigenlijk nooit terug naar Nederland? “Eén van mijn zonen is hier geboren. En dan worden die jongens hier groot, en gaan ze trouwen, krijgen ze kinderen, en dan blijven we hier allemaal plakken. En vooral: mijn vier kleinkinderen zijn voor mij heilig. Ik volg hen op de voet, da’s het mooiste dat er is. ‘t Zijn vier smeerlappen en drie toffe meiden, die allemaal aan sport doen: twee doen voetbal, twee basketbal, en dan nog paardrijden en turnen. Dat laatst vind ik niks. Is niet goed je gewrichten. Maar ze kan het wel goed. Ze noemen me opa. In het begin moest ik daar helemaal niets van weten, want dan ben je een ouwe lul. Maar nou is het een eretitel.”

In de coulissen van de Rotterdamse Kuip Foto: VTM

“Ik praat niet graag over mezelf”

De laatste etappe brengt Boskamp en Alloo naar de Kuip, het stadion van zíjn Feyenoord. “Een legende, daar ga ik al sinds ik 4 jaar was naartoe. Als je daar binnenkomt... Ik ga daar zitten, en ik amuseer me kapot. En als Feyenoord verliest, rij ik vloekend naar huis. Want Feyenoord is nog altijd een topclub. Een B-club? Het Genk van Nederland? Neen, jong. Rot nou toch op, we hebben 50.000 man in het stadion en 7 miljoen supporters in heel Nederland.” Waarom is hij trouwens nooit trainer geworden bij zíjn club? “Je kent mijn karakter. Dan word ik net als Mario (Been, ex-trainer van Feyenoord, nvdr.). Ooit dragen ze je toch buiten. Dan zeggen ze: ‘oprotten’, en dan is mijn cluppie weg.”

Boskamp maakte zelf ook deel uit van een legendarisch elftal: “Ik was een smeerlap op het veld. Een elleboogstoot? Neen, nooit gedaan. Maar ik gaf af en toe wel iemand een rotschop. Als iemand strontvervelend was, dan moest die soms wel eens gestraft worden. (met de glimlach) Tegenwoordig zie je soms iemand een rotschop krijgen, en die meteen een rotschop wil teruggeven. Maar wij wachtten daar dan gewoon een kwartiertje mee, dan viel het niet zo op. (glimlach) Mijn grootste sterke als speler? De enorme hekel aan verliezen, plus een ijzersterke conditie. Een mooie voetballer? Ik praat niet graag over mezelf. Of ik een goeie voetballer was, dat moeten de mensen zelf maar beslissen.”