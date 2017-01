Zulte Waregem-Moeskroen krijgt ondanks mist voorlopig toch groen licht

Het ziet ernaar uit dat de match tussen Zulte Waregem en Excelsior Moeskroen van vanavond dan toch zal kunnen doorgaan. Aanvankelijk leek de dichte mist in en rond het Regenboogstadion nog voor problemen te zullen zorgen, maar scheidsrechter Jan Boterberg heeft voorlopig toch groen licht gegeven.

Vanochtend al hing er een zeer dichte mist aan de Gaverbeek. Die klaarde in de namiddag weer op, maar bij het vallen van de avond was de zichtbaarheid weer beperkt in en rond het Regenboogstadion. Scheidsrechter Jan Boterberg besliste in de vroege vooravond echter dat de zichtbaarheid voldoende was om de wedstrijd te laten doorgaan, al blijft het hopen dat de mist niet weer verdikt.