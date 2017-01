Zo kan het ook: papa’s spelen met Barbies

Speelgoedfabrikant Mattel focust in een nieuwe reclamecampagne op mannen die met Barbiepoppen spelen. Het doel? Vaders aantonen dat het belangrijk is om al spelend tijd door te brengen met hun dochters.

De reclame van de nieuwe ‘Dads Who Play Barbie’-campagne werd afgelopen zondag voor het eerst uitgezonden tijdens een match American football tussen de England Patriots en de Pittsburgh Steelers om veel mannen te bereiken.

Bij de reclame hoort een duidelijke slagzin die papa’s moet aanzetten om met poppen te spelen: “de tijd die je doorbrengt in hun denkbeeldige wereld, is een investering in hun echte wereld.” Vaders die wel willen maar niet weten hoe ze eraan moeten beginnen, krijgen in de videofragmenten tips om het speelgoed op een educatieve manier in te zetten.

Deze aanpak is een nieuwe poging van Mattel om het imago van de vaak bekritiseerde Barbie op te krikken. Vorig jaar kwamen er na harde kritiek op de onrealistische proporties van de pop Barbies op de markt met een meer realistisch lichaam.