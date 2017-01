Marvin Ogunjimi verbreekt contract ”na één van beste ervaringen in mijn carrière”

Marvin Ogunjimi heeft “in onderling overleg” zijn contract verbroken bij de Zuid-Koreaanse club Suwon FC, zo maakte de voetballer dinsdag bekend op zijn Instagram-account.

De 29-jarige Ogunjimi was er nog geen jaar aan de slag. “Spijtig genoeg is de club naar de tweede klasse gedegradeerd en besloten we daarom het contract te ontbinden. Mijn avontuur in Azië was echter een van mijn beste ervaringen in mijn carrière”, klinkt het bij de voormalige international.

Ogunjimi kwam vorig jaar over van het Noorse Stromsgodset, de club waarvoor hij sinds de zomer van 2014 had gespeeld. In juli 2015 liep de aanvaller een scheur op in de voorste kruisband van de linkerknie. Daardoor stond hij maanden aan de kant.

De Mechelaar met Nigeriaanse roots debuteerde in 2005 op het hoogste niveau bij KRC Genk. Hij speelde, op een uitleenbeurt aan RKC na, tot 2011 voor de Limburgers. Met de Belgische titel op zak tekende Ogunjimi bij Mallorca, maar dat werd geen succes. De Spanjaarden leenden de zevenvoudige international vervolgens uit aan Standard, Beerschot en OH Leuven.