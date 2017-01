Carrière Leekens al zeven jaar in vrije val

Het ontslag van Georges Leekens in Algerije staat niet op zich. De trainerscarrière van de 67-jarige Limburger is al sinds 2010 in vrije val. Telkens gingen zijn opstappen/ontslagen gepaard met opmerkelijke uitspraken. Een overzicht.

Rode Duivels (mei 2010-mei 2012)

De voetbalbond haalt Leekens bij KV Kortrijk weg om voor de tweede keer in zijn carrière bondscoach te worden. Het wordt een teleurstelling. Met de huidige talentvolle generatie haalt hij in de kwalificatie voor het EK slechts 15 op 30, met onder meer gelijke spelen in Azerbeidzjan en thuis tegen Turkije. Zijn opvolger Marc Wilmots doet het daarna met dezelfde spelers veel beter. Zijn hilarische uitspraak “90 procent van het werk is al gedaan” zal hem nog lang blijven achtervolgen. Hij vertrekt immers via de achterdeur en op eigen initiatief naar Club Brugge.

Foto: Belga

Club Brugge (juli 2012-november 2012)

Club Brugge ontslaat Leekens na een 2 op 18 in de competitie en een op hol geslagen spelersgroep. “Het is niet 100 procent gelukt”, stelt Leekens die zo toch nog tracht de afgang te relativeren.

Foto: Photo News

Tunesië (maart 2014-juni 2015)

Na meer dan een anderhalf jaar zonder werk - een record - wordt Leekens bondscoach van Tunesië. In de kwartfinale van de Afrika Cup wordt het nochtans hoog ingeschatte Tunesië uitgeschakeld door de voetbaldwerg Equatoriaal Guinea. Het is wel het thuisland en het krijgt een zeer discutabele strafschop waardoor Leekens toch mag blijven. Enkele maanden later neemt hij zelf ontslag. “Ik heb mijn opstappremie laten vallen en legde royale aanbiedingen uit Egypte en Qatar naast me neer.”

Foto: BELGA

Lokeren (oktober 2015-oktober 2016)

Leekens praat zich achter de rug van Lokeren-trainer Bob Peeters binnen bij de Wase club, waar hij al twee keer voordien trainer was. Hij bewerkstelligt het behoud met een elfde plaats maar dit seizoen loopt het mis. Na twaalf speeldagen heeft Lokeren, ondanks enkele stevige versterkingen in de zomer, pas tien punten en staat het veertiende. Voorzitter Roger Lambrecht had al aangekondigd Leekens op straat te zetten. Toch zegt de trainer: “Roger had het moeilijk met onze beslissing ermee te kappen.”

Foto: BELGA

Algerije (oktober 2016-januari 2017)

Ondanks de favorietenstatus van Algerije wordt het land al in de eerste ronde van de Afrika Cup uitgeschakeld met amper 2 op 9. “Dit tornooi is een ontgoocheling, maar we kunnen hierop bouwen. Ik weet nog altijd hoe ik het moet doen”, zegt hij. Geen 12 uur later wordt hij ontslagen. Hij zegt dat hij zelf opstapte: “Voor het welzijn van iedereen kies ik ervoor met pijn in het hart te vertrekken.”