Trump keurt oliepijpleidingen Keystone XL en Dakota goed

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag het licht op groen gezet voor de bouw van de oliepijpleiding Keystone XL, die Canada met de VS verbindt. Hij heeft een decreet ondertekend dat de bouw moet vergemakkelijken.

Het gigantische project was door Trumps voorganger Barack Obama naar de prullenbak verwezen. Het Keystone XL-project houdt de Amerikaanse politiek al jaren bezig. Met die pijpleiding wil het bedrijf TransCanada dagelijks tot 830.000 vaten uit teerzand gewonnen olie door de VS tot de kust van de Golf van Mexico in Texas pompen. Het veto van Obama betekende een grote overwinning voor milieubeschermers en een grote nederlaag voor Big Oil.

Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump al beloofd om Keystone XL nieuw leven in te blazen, maar nieuwe en betere voorwaarden te willen onderhandelen met TransCanada. “We zullen sommige voorwaarden heronderhandelen”, bevestigde president Trump dinsdag.

Ook heeft Trump met een decreet het mogelijk gemaakt om verder te gaan met de bouw van een een pijpleiding in Noord-Dakota, die in december nog werd verboden na protest door milieubewegingen en ‘native Americans’. Volgens de Sioux-stam van Standing Rock zou de Dakota Access Pipeline heilige grond schenden, waar hun voorvaderen begraven liggen.