“Mijn eerste zeven stappen naar een duurzamer leven”

Alleen duurzame dingen kopen en stilstaan bij hun herkomst: dat goede voornemen straalt af op keuken- en kleerkast. Na een kleine maand bewuster leven, blijken dit mijn eerste mintgroene stappen in duurzaamheidsland.

1 Vermijd de solden

Oké, het was niet altijd makkelijk (zeker niet die keer dat ik met man en kinderen meeging om een nieuwe broek, zoals je las in Op zoek naar duurzaamheid) maar ik ben er tot nu toe in geslaagd de solden te negeren. Op sociale media heb ik de grote ketens ontvolgd, persberichten en e-mails met zomercollecties klasseer ik, in mijn prullenmand. En het helpt: geen kat bij de melk, geen coup de foudres. Zelfs de drie stuks die ik in eco- en fairfashionwinkel Supergoods kocht, smaken al een beetje als een zoete zonde. Avondlijke rondjes webshopsurfen zijn vervangen door een rondje tweedehands.be. Coup de foudres toegestaan.

2 Minder (rund)vlees eten

Een tweede aanpassing is er eentje die me begin dit jaar onmogelijk leek, met die drie carnivoren in huis: we hebben een vegetarische dag ingevoerd. En neen, ik heb mijn man niet het mes op de keel gezet. Al wat nodig was, was één vegetarische burger naast drie blinde vinken in de pan (akkoord, misschien smaakte die daardoor zo lekker) en de mededeling dat ik dat elke week wou doen. “Dan doen we gewoon mee.” Goed nieuws, want: “Minder vlees eten is een belangrijke bijdrage om je impact op het milieu te verkleinen”, zegt woordvoerder Joeri Thijs van Greenpeace. “Als volledig vegetariër zijn te moeilijk is, schrap dan alleen rundvlees. Dat is al een mooie stap vooruit.”

3 Water opvangen

Het water dat wegstroomt uit de kraan terwijl we op warm water wachten, vangen we op. Om er later mee te koken bijvoorbeeld.

4 Andere wasproducten (en een droogrek) kopen

Wasverzachter vervang ik door azijn: even effectief en goed om de wasmachine te ontkalken. “Klassieke wasproducten zijn vaak erg vervuilend voor het water”, zegt Joeri Thijs. “Die vervangen door producten van bijvoorbeeld Ecover of Froggy is een vrij kleine inspanning.” Dank je wel, want ik mis het welriekende van mijn pre-azijnwastijdperk. Een verloren hoek in de berging herbergt na wat opruimwerk een droogrek, want ook de energieverslindende droogkast proberen we minder te gebruiken.

5 Brikken sap vervangen door siroop

We kopen geen brikken fruitsap meer voor die momenten dat de kinderen eens iets anders mogen dan water, maar een (glazen) fles siroop. Aanlengen doen we met kraantjeswater. Dat bespaart naast heel wat verpakking ook geld, dat je anders geeft aan een product dat toch grotendeels uit water bestaat.

6 De diepvriezer ontdooien

Een laagje van twee millimeter ijs in je diepvries kan een meerverbruik van tien procent betekenen. Nu er nog nachtvorst is en we gewoon de hele inhoud een nachtje buiten kunnen leggen, ontdooien we een dezer dus onze diepvriezer.

7 Byebye vershoudfolie & ontschminkingswatjes

We letten op wat binnenkomt, maar ook op wat in onze vuilnisbak buitengaat. Bye dus dagelijkse vullers vershoudfolie en ontschminkingswatjes. Wasbare foodwraps van in bijenwas gedrenkt katoen en wasbare stoffen watjes shopte ik bij ecowebshop Kudzu. Hier merk ik wel dat de ‘duur’ die helaas in duurzaam zit me soms nog tegenhoudt, maar ook dat ik al een beetje anders begin te denken: zou ik die tetradoeken waar de jongste zoon eigenlijk al lang is uitgegroeid, niet gewoon in rondjes knippen? Als ik die in reinigingswater drenk, werkt dat waarschijnlijk net zo goed als die stoffen watjes – waarbij je, toegegeven, geen reinigingsvloeistof meer nodig hebt, maar ik heb nu toch een fles staan? Rondje webshoppen 2.0 is gelukkig coup de foudre toegestaan.