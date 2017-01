Vrouw is foutparkeerders kotsbeu en neemt wraak op Audi-bestuurder

Het gebeurde wel vaker wanneer Hanah Crocker (25) thuiskwam. De vijf private parkeerplaatsen van het appartementsgebouw in de Engelse stad Birmingham waren allemaal ingenomen door ‘vreemde’ wagens. Maar zaterdagochtend koos ze ervoor om eindelijk actie te ondernemen.

Hanah parkeerde haar rode Skoda pal achter de grijze Audi die op haar parkeerplaats stond, waardoor die niet meer weg kon. Na een tijdje op haar appartement te hebben doorgebracht, ging ze samen met een vriendin op pad. Haar wagen liet ze gewoon staan.

Even later kreeg ze telefoon van een medebewoner. De bestuurder van de Audi was teruggekeerd en was razend. Samen met een vriend was hij al een tijdje aan het proberen om haar rode Skoda te verplaatsen. Tevergeefs.

Toen Hanah op de twee mannen afstapte, scholden ze haar de huid vol. Toen ze hen vroeg waarom ze op haar private parkeerplaats stonden, reageerden ze droogjes “dat er nergens anders plaats was”. Hun excuses boden ze niet aan.

De vrouw verzette uiteindelijk - na twee uur - haar wagen. De medebewoner had intussen het zielige geduw van de mannen gefilmd met de gsm.