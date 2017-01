Dochter van Michael Jackson praat voor het eerst: “Mijn vader werd vermoord, iedereen weet het”

Paris Jackson, de 18-jarige dochter van de overleden Michael Jackson, heeft een erg openhartig interview gegeven aan het magazine Rolling Stone. Daarin biecht ze onder meer op dat ze tijdens haar jeugd verkracht werd en al meermaals uit het leven probeerde te stappen. Jackson is er ook van overtuigd dat haar vader vermoord werd.

Nu ze 18 jaar is geworden, vond Paris Jackson het tijd om eens in te gaan op de vele vragen tot interviews die ze al kreeg. Het is het Amerikaanse Rolling Stone dat rond de tafel mocht gaan zitten met de dochter van de in 2009 overleden King of Pop.

“Hij werd vermoord”

Foto: Rolling Stone

De 18-jarige is ervan overtuigd dat de waarheid achter de dood van haar vader nog niet aan het licht gekomen is. “Hij gaf vaak hints dat er mensen waren die erop uit waren om hem te doden”, zegt ze. “Op een bepaald punt zei hij het ook letterlijk: op een dag gaan ze me vermoorden.”

Volgens haar wijst alles ook richting moord. “Het klinkt als een complottheorie, maar echte fans en alle familieleden weten dat het waar is.”

Op het moment van de dood van haar vader, in 2009, was Paris nog maar 11 jaar. Michael Jackson overleed door een dodelijke cocktail van geneesmiddelen.

Zijn huisdokter, Conrad Murray, werd veroordeeld voor onvrijwillige doodslag en moest vier jaar naar de gevangenis. “Ik neem het hem kwalijk, maar er is meer aan de hand”, zegt Paris. “Ik wil gerechtigheid, maar het is een schaakspel. Ik probeer dat spel op de juiste manier te doen. Meer kan ik daar voorlopig niet over zeggen.”

Verkrachting

Een andere opvallende passage in het interview met Paris Jackson: haar verkrachting. “Toen ik 14 jaar was, werd ik door een oudere en compleet onbekende man verkracht”, zegt ze. “Vervolgens begon ik te kampen met drugsverslavingen en depressies. Ik heb zelfs al meerdere keren uit het leven proberen te stappen. De verwondingen die ik mezelf heb aangebracht, heb ik goed verborgen kunnen houden voor mijn familieleden.”

Pas in 2013 kwam een van die zelfmoordpogingen aan het licht toen ze in het ziekenhuis belandde. “Het was gewoon zelfhaat, een laag zelfbeeld, denken dat ik nooit iets goed kon doen... Ik vond dat ik het niet waard was om nog te leven.”

Ze kreeg vervolgens dezelfde medicatie voorgeschreven als diegene die haar vader kreeg voor zijn dood, maar ze benadrukt dat ze er nu geen meer neemt.

Lees het volledige interview hier.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.