Gestrafte Bailey moet met beloften trainen van Racing Genk

Leon Bailey komt vanavond niet in actie tegen Kortrijk, maar trainde deze namiddag wel met de beloften van KRC Genk. Bailey werd door trainer Albert Stuivenberg uit de wedstrijdkern voor de match van vanavond gehouden omdat hij eergisteren zonder geldig excuus aan de training verzaakte.

Bailey had zondag ook een gesprek met Patrick Janssens en Dimitri de Condé over zijn (nabije) toekomst bij KRC Genk. Gisteren trainde de kwieke flankaanvaller ook al opnieuw mee. Na die oefensessie zat Stuivenberg rond de tafel met Bailey, de KRC-coach besliste om Bailey vanavond niet te gebruiken tegen KV Kortrijk. Die beslissing had niks te maken met de toekomst van de jonge Genkspeler. Bailey wordt gelinkt aan Bayer Leverkusen en AS Roma, maar Genk ontving nog geen enkel bod van een club.