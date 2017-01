WhatsApp-berichten versturen kan voortaan ook als je offline bent

Vorige nacht heeft WhatsApp een nieuwe versie van haar app uitgebracht. Die maakt het niet alleen mogelijk om tot dertig foto’s of video’s tegelijk te versturen, het is voortaan ook mogelijk om berichten te verzenden terwijl je offline bent.

De nieuwe versie 2.17.1 laat toe dat je in een chatgesprek in WhatsApp meerdere foto’s en video’s tegelijk kan versturen. Tot dertig stuks zelfs.

Helemaal nieuw is dat je nu ook berichten kan sturen als je offline bent. Voorheen verscheen boven de chat de melding ‘wachten op netwerk’ als er een probleem met je internetverbinding was, waardoor je geen berichten kon versturen.

Met de nieuwe versie kan dat wel. Het is te zeggen, de verstuurde berichten worden in een wachtrij gezet. De berichten worden vervolgens verzonden van zodra je weer een werkende internetverbinding hebt. Je kan voortaan ook de chats gemakkelijker wissen.

Ga in WhatsApp naar ‘Instellingen>Data- en opslaggebruik>Opslag in gebruik’. Je ziet nu een overzicht van al je gesprekken en de grootte hiervan. Als je op individuele chats klikt, zie je onderaan de optie ‘Wis chat’. Wanneer je hier op tikt kun je onderdelen, bijvoorbeeld tekst en afbeeldingen, in het gesprek wissen.