Geen ideale voetbalomstandigheden in West-Vlaanderen op dinsdagavond door een dichte mist die in en rond de stadions van KV Oostende en Zulte Waregem hing. Toch werd beslist beide wedstrijden te laten doorgaan. KV Oostende neemt het op tegen Charleroi , Zulte Waregem kijkt Moeskroen in de ogen.