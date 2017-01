“Bossut werd gepest door assistent-trainer Zulte Waregem”

Sammy Bossut speelt al sinds 2006 voor Zulte Waregem. De doelman speelt dinsdag zijn 300e wedstrijd in de hoogste klasse voor de fusieclub. Bossut was dan ook doorgaans de nummer één, al had hij het een paar jaar geleden moeilijk. Peter Boeve, in 2011 de assistent van Darije Kalezic, was geen fan van de goalie en haalde regelmatig pesterijen uit.

Dat vertelt keeperstrainer Gianny De Vos in Sport/Voetbalmagazine. ”Boeve was geen fan van Sammy. ‘Wat is dat voor een keeper?’, zei hij over hem. Op training sprak hij hem bovendien aan met Tom, de voornaam van tweede doelman Muyters. Sammy wees hem er een keer op, waarop Boeve een nieuwe plaagstoot uitdeelde. ‘Oké Tom’, antwoordde hij. Het was een psychologische oorlogsvoering, een poging om mijn doelman te destabiliseren.”

De Vos vond het gedrag van de assistent-trainer niet kunnen en meldde het aan de club. “Op een dag heb ik tijdens een vergadering met alle trainers en Hans Gilhaus, de technisch directeur, op tafel geklopt en gezegd dat ik niet aanvaardde dat Boeve op mijn terrein kwam.” Trainer Kalezic en diens assistent zouden het uiteindelijk niet lang uitzingen aan de Gaverbeek, terwijl Bossut nog steeds bij Zulte speelt.

Verbauwhede

Veel erkenning krijgt de doelman doorgaans niet. “Andere doelmannen krijgen wekelijks hogere cijfers, dat klopt”,aldus De Vos. “Ik heb bij KV Kortrijk nog gewerkt met Glenn Verbauwhede. Die zei tegen journalisten dat hij meer dan een 6 moest krijgen of dat hij anders niet meer met hen zou spreken. Dat heb ik nooit meegemaakt met Sammy”, aldus de keeperstrainer.