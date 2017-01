Genk-trainer Albert Stuivenberg heeft in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk noodgedwongen de 19-jarige doelman Nordin Jackers laten debuteren in de Jupiler Pro League. De jongeling moest al na tien minuten invallen voor eerste doelman Marco Bizot, die met de voet in het gras bleef steken bij een uittrap en op een brancard van het veld gedragen moest worden. Jackers speelde dit seizoen al één keer in de Euopa League.