Zulte Waregem ontving Royal Excel Moeskroen dinsdagavond in een mistig Regenboogstadion. Ondanks de beperkte zichtbaarheid ging de wedstrijd gewoon door, al moest er tijdens de eerste helft nog een kleine wijziging gebeuren. Zulte, dat in het rood aan de wedstrijd begonnen was, moest plots witte shirts aantrekken. Dit gebeurde omdat het verschil met de zwarte tenues van Moeskroen niet goed zichtbaar was.