Deze leerkrachten stopten op hun 30ste met werken en vertrokken op wereldreis. Zo kregen ze dat voor elkaar

Van Europa naar Australië en terug naar het zuidoosten van Azië. Sinds Joe en Ali Olson hun job als leerkracht opgaven in 2015, reizen ze de wereld rond. Nu heeft het koppel ook onthuld hoe ze het voor elkaar hebben gekregen om als dertigers op pensioen te gaan.

Joe en Ali leerden elkaar in 2004 kennen aan de universiteit. Op het einde van het laatste studiejaar stapten ze in het huwelijksbootje.

Nadien verhuisden de leerkrachten naar Las Vegas, waar ze zo veel mogelijk bijbaantjes deden. Zo gaven ze bijlessen en zomerklassen om extra geld te verdienen bovenop hun basisloon.

“Het verschil was meteen vrij groot. Als je 35.000 dollar (zo’n 32.000 euro, red.) verdient als leerkracht en daar in de zomer nog eens 3.500 dollar kunt bijtellen, is dat toch onmiddellijk al tien procent van je salaris extra”, vertelt Joe.

Verhuren

Gedurende enkele jaren slaagde het koppel erin hun inkomen met 50 procent op te krikken. Door sober te leven wisten ze bovendien zo’n 75 procent van hun totale inkomen te sparen.

In 2007 kochten ze uiteindelijk hun eigen appartement in Las Vegas. Het jaar nadien kochten ze nog een appartement om te verhuren. In de jaren die volgden voegden ze daar nog eens veertien gebouwen aan toe in Las Vegas, Michigan, Vermont en North Carolina.

Acht jaar nadat ze verhuisd waren naar Las Vegas, bezat het koppel een nettobedrag van maar liefst 1 miljoen dollar (of zo’n 930.000 euro).

Een bedrag dat hen ertoe aanzette om hun job als leerkracht op te geven en in 2015 op wereldreis te vertrekken. Sindsdien zijn ze niet meer teruggekeerd. De contracten voor hun huurappartementen beheren ze van op afstand.