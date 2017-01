Jean raakte levenslang verlamd na aanrijding door dronken trucker: “Ik ben niet kwaad op die jongen”

Bornem / Ichtegem / Jabbeke - Levenslang verlamd nadat hij op de snelweg in Jabbeke werd aangereden door een dronken bestuurder, maar dat de dader niet kwalijk nemen. Jean Dragonetti (74) kan het. “Ik heb het aanvaard”, zegt hij.

Jean Dragonetti (74) reed gisterochtend in een rolstoel de Brugse politierechtbank binnen. De man uit Bornem is bij een ongeval langs de E40 in Jabbeke verlamd geraakt. Een 25-jarige man uit Ichtegem knalde in januari vorig jaar met een Audi met een snelheid van 160 kilometer per uur op zijn wagen. De jongeman had te veel gedronken — hij had 1,52 promille in het bloed — en viel in slaap. Hij werd bovendien eerder al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Maar kwaad is Jean niet. “Dat kost energie. En die energie heb ik nodig voor mijn herstel”, zegt hij moedig.

Jean en zijn vrouw Annick Albrecht (52) reden die bewuste ochtend naar een nieuwjaarsreceptie in Middelkerke. Ter hoogte van Jabbeke werden ze plots achteraan aangereden. “Ik heb die wagen nooit zien afkomen”, zegt Jean. “Maar na het ongeval bleef ik wel bij bewustzijn. Pas toen de ambulanciers me bevrijdden en een spuitje gaven, ging het licht uit.”

Nooit meer stappen

Jean vocht even voor zijn leven. Zijn vrouw was er ernstig aan toe, maar haar toestand was stabiel. Het verdict voor de gepensioneerde man was hard: Jean liep een dwarslaesie op. Onomkeerbaar, waardoor hij nooit meer zal kunnen stappen. “Ik heb dat onmiddellijk na het ongeval al aanvaard”, zegt hij. “Dat is nodig, anders geraak je er nooit meer bovenop. Je moet op zo'n moment niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk revalideren.”

Aanrijder L.C. (25) moest zich gisterochtend voor de politierechtbank voor de feiten verantwoorden. Opvallend: in 2010 en 2012 werd hij al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. En even voor het ongeval had hij beroep aangetekend tegen een vonnis dat hij in 2015 had gekregen voor rijden onder invloed. Het was dan ook met het schaamrood op de wangen dat hij voor de rechtbank moest verschijnen. “Ik was uit geweest en was op weg naar mijn vriendin”, verklaarde hij. “Ik had een tweetal uur in mijn wagen geslapen en dacht dat mijn toestand okee was. Maar ik ben toch in slaap gevallen.”

Geregeld contact

Jean aanhoorde het, maar is nooit kwaad geweest op L.. Meer nog, hij heeft geregeld contact met hem. “Hij is mij vlak na het ongeval komen bezoeken in het ziekenhuis. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Daarna is hij ook contact blijven houden. We belden soms lang naar elkaar toen ik in het revalidatiecentrum zat. Het mag dan misschien onverantwoord zijn wat hij heeft gedaan. Het helpt niet om kwaad op hem te zijn. Ik heb hem raad gegeven en heb hem gezegd dat hij zich moet laten helpen.”

De politierechter kon echter minder begrip opbrengen voor de hardleerse twintiger. Hij veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van één maand, een boete van 3.600 euro en een rijverbod van twee jaar en één maand. Voor Jean zelf had die gevangenisstraf niet gehoeven. “Omdat dat op zijn strafregister komt”, zegt hij. “En ik denk dat hij zijn lesje deze keer écht wel geleerd heeft.”

Inmiddels is het leven van de gepensioneerde man opnieuw veranderd. “Ik kan niet meer wat ik vroeger kon en moet zelfs oefeningen doen om te kunnen plassen”, zegt hij. “Maar ik zoek nu andere bezigheden en uitdagingen. En die heb ik gevonden. Zo laat ik het verleden achter mij.”